Vikerraadio saates "Välistund" ütles riigikogu väliskomisjoni liige Ruuben Kaalep (EKRE), et koalitsioonikõnelustel lepiti kokku, et Eesti-Vene piirilepingut riigikogu ette ratifitseerimiseks ei toodagi. Väliskomisjoni esimees, Keskerakonna saadik Enn Eesmaa sõnul sellist kokkulepet ei ole.

"Ratifitseerimist ei tule. Põhimõtteliselt ma ütleks, et meie võit," sõnas Kaalep.

Saatejuht Indrek Kiisler küsis üle, kas põhimõtteliselt on koalitsioonis kokku lepitud, et riigipiiri lepingut ratifitseerimisels riigikogu suurde saali üldse ei tooda.

"Jah, nii võib öelda," vastas Kaalep.

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa jäi tagasihoidlikumale seisukohale. "Sellist otsest kokkulepet mina ei ole täheldanud," vastas Eesmaa.

Eesmaa sõnul peaks nüüd ootama kui uus välisminister Urmas Reinsalu hakkab oma tööd tegema, sest need teemad arenevad alatu omas ajas.

"Ja seesama mitu korda räägitud presidentide kohtumine (Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga- toim.), võis sellesse küsimusse tuua mõningast selgust või mingisuguseid perspektiive. Loomulikult Eesti on alati oma positsioonide juures, nii et siin ei ole selles mõttes mingit kompromissile minekut," lausus Eesmaa.

Eesmaa sõnul peaks piirilepingu ratifitseerimise eelnõu algatama valitsus, mis seejärel liiguks aruteluks riigikogu väliskomisjoni. "Me arutame ja nagu tänanegi arutelu näitab, on neid arvamusi mitmeid. Tavaliselt on väliskomisjon väga harva hääletanud teatud punktide suhtes. Ma näen ette, et selles uues variandis võib neid hääletusi mõnevõrra tulla," ütles Eesmaa veel.