"Valija jaoks ei ole midagi teistmoodi. Valija hääletab täpselt samadel alustel ja samade põhimõtete järgi nagu ka riigikogu valimistel ehk ta saab hääletada eelhääletamise ajal nii valimisjaoskonnas kui ka elektrooniliselt seitsme päeva jooksul," rääkis valimisteenistuse juht Priit Vinkel ERR-ile.

Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletamine algab neljapäeval 16. mail ja kestab kuni 22. maini. Eelhääletamiseks avatud 25 jaoskonnast kaheksa on Tallinnas, neli Tartus ja ülejäänud maakonnakeskustes igaühes üks.

Esimesed neli päeva ehk 16.-19. maini toimub eelhääletamine maakonnakeskustes riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas. Jaoskonnad avatakse kell 12 ja suletakse kell 20. Alates 20. maist kuni 22. maini toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades samuti keskpäevast kuni kaheksani õhtul. Kokku avatakse Eestis 444 valimisjaoskonda.

Samuti toimub hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella üheksast hommikul kuni kaheksani õhtul.

Erinevalt riigikogu või kohaliku omavalitsuse valimistest on Euroopa Parlamendis terve Eesti üks valimisringkond. Eestist kandideerib Euroopa Parlamenti tänavu üheksa erakonda ja viis üksikkandidaati, kokku 66 kandidaati. Kuuel erakonnal on täisnimekiri ehk üheksa kandidaati, kahel on kolm kandidaati, ja ühel üks kandidaat.

Elektrooniline hääletamine algab 16. mai kell 9 hommikul ja see kestab 22. mai kella 18-ni.

Valimispäeval 26. mail saab iga kodanik hääletada juba oma kodujaoskonnas, need on avatud kella 9-20.

26. mail toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste tulemused selguvad siiski alles pärast keskööd, kuna reeglite kohaselt ei tohi üheski liikmesriigis valimistulemusi enne avaldada, kui viimased valimisjaoskonnad Euroopa Liidus on suletud.

"Itaalias on pühapäeval, 26. mail, valimisjaoskonnad avatud kuni kella 23-ni Kesk-Euroopa aja järgi, mis tähendab, et meie ei saa oma tulemusi enne keskööd avaldada," ütles valimisteenistuse juht Vinkel. Kuna Eesti asub Ida-Euroopa ajavööndis, on meie kellaaeg Itaaliast tunni võrra ees.

Vinkeli sõnul ei ole valimisteenistus kampaaniategevuse kohta kaebusi saanud ning tema teada ei ole ka politsei olulisi kaebusi saanud.

Eestist valitakse Euroopa Parlamenti kuus saadikut, seitsmendana valitud isik saab europarlamenti siis, kui Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub.

Neljapäeval lõppeb eelhääletamine Eesti välisesindustes, neis pakuti välismaal elavatele Eesti kodanikele hääletamisvõimalust vähemalt kahel päeval ajavahemikus 11. kuni 16. maini.