Mitu lääneriiki on asunud vaagima ohte, mille tooks kaasa Hiina telekomihiiule 5G taristu väljaehitamiseks loa andmine.

AIVD keeldus ajalehe teadet kommenteerimast, Huawei lükkas süüdistuse tagasi.

"Igas riigis, kus me tegutseme, peame me kinni seadustest ja regulatsioonidest ning kaitseme oma klientide privaatsust," ütles ettevõte.

Ajaleht kirjutas luureallikatele viidates, et Huaweil arvatakse olevat salajane juurdepääs kolme suure Hollandi telekomifirma Vodafone/Ziggo, T-Mobile /Tele2 ja KPN-i kliendiinfole.

AIVD uurib nüüd, kas sel on seos Hiina luurepüüetega.

Hollandi peaminister Mark Rutte ütles neljapäeval, et tema riik Huaweid oma 5G võrgust ei keela.

Saksamaa ja Holland Huaweid oma 5G võrgust ei keela

Saksamaa ja Hollandi liidrite sõnul ei plaani nad muuta oma seisukohta Hiina telekomihiiu Huawei kohta pärast USA presidendi Donald Trumpi määrust, mis firma USA turult sisuliselt ära lõikab.

USA teeb oma Euroopa liitlaste seas lobitööd, et need keelaksid Huawei tehnoloogia kasutamise 5G taristus. Washington hoiatab, et Peking võib sundida Huaweid Hiina kasuks luurama.

Saksamaa avaldas märtsis mobiilsideoperaatorite turvastandardid, milles ärgitatakse neid kasutama "usaldusväärseid" varustajaid, kes täidavad riikliku julgeoleku nõudeid. Ühelegi firmale otsest keeldu ei kehtestatud.

Kantsler Angela Merkel ütles neljapäeval, et Saksamaa on leidnud "väga mõistliku viisi" kuidas tegeleda 5G võrkude ohutusega. Hollandi peaminister Mark Rutte ütles, et Holland ei taha etteulatuvalt ühtegi firmat kõrvale jätta.