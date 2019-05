Eesti Päevaleht lõpetab suvest laupäeviti ilmumise

Eesti Päevaleht teatas oma tellijatele saadetud kirjas, et muudab alates 7. juunist suveperioodiks Eesti Päevalehe nädalalõpulehe LP ilmumispäeva laupäevalt reedele. Toimetus põhjendas seda tellijatelt saadud tagasisidega, et leht jõudis laupäeviti postkasti liiga hilja.

Kas nädalalõpulehe ilmumise laupäevalt reedele nihutamine tähendab, et Eesti Päevaleht laupäeviti enam üldse ei ilmu ehk kas leht hakkab kuue päeva asemel viiel päeval nädalas ilmuma, tellijatele saadetud kirjast ei selgu.

"Laupäeval ei ilmu midagi, on aus vastus," ütles Ekspress Meedia tegevjuht Argo Virkebau ERR-ile. "Eesti Päevaleht on ilmunud ju niikuinii viiel päeval nädalas, aga LP on ilmunud laupäeval. Suveperioodiks tõime selle reedele ja panime Eesti Päevalehega kokku, et inimesed saaksid reede õhtul suvilasse sõites selle kaasa võtta. Väga paljud sõidavad suvel reede õhtuks kuskile ära ja siis on leht pühapäevani postkastis. See on meie argument."

Virkebau sõnul kestab muudatus esialgu augusti lõpuni. Samas pole välistatud, et LP jääbki reedeti ilmuma.

"Vaatame testperioodi pealt, kuidas sügisel jätkame," ütles Virkebau.