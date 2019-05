Omniva juhatuse esimehe Ansi Arumeele hinnangul on kirjade ja ajalehtede toimetamine pakiautomaati üks lahendus, mis vähendab kojukande kahjumlikkust, ent ta kinnitas, et lähiaastatel jõuab perioodika endiselt postkastidesse. Sellise muutuse elluviimiseks peab aga muutma postiseadust, ehk lõplik sõna jääb ikkagi parlamendile.

Kolmapäevases Vikerraadio saates Uudis+ ütles Omniva juhatuse liige Andre Veskimeister, et Omniva liigub üha enam selles suunas, et iga talu postkasti enam lehti ja kirju kohale ei tooda, vaid need saab kätte lähedal asuvast pakiautomaadist. Neljapäeval ütles Omniva juhatuse esimees Ansi Arumeel, et lähiaastel jõuab perioodika endiselt postkastidesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on üks mõte, millega on mängitud tõesti, aga kuidas see täpsemalt toimuma saab, seda ei tea. see on vaja mitme poolega läbi rääkida. Läbi rääkida eelkõige tarbijatega, inimestega, eks tellivad ajalehti ja ajakirju ja kindlasti ka kirjastajatega, kuidas neile sobib. Tegelikult me sellekohaseid läbirääkimisi veel alustanud ei ole," lausus Arumeel.

Praegu käib universaalse postiteenuse pakkuja konkurss, mille võitja toimetab postiteenuse seaduse alusel inimesteni perioodikat ja kirju järgmised viis aastat. Praegune teenusepakkuja Omniva on korduvalt öelnud, et see teenus on neile kahjumlik ja muuhulgas on olnud jutuks perioodika kojukande lõpetamisest laupäeviti.

"Aktuaalne kaamera" küsis, kas idee asendada perioodika kojukanne pakiautomaatidega on seotud sellega, et universaalse postiteenuse pakkuja saaks kojukandeks rohkem raha.

"Meie ultimaatumeid esitada ei saa, ja ei soovi ka. Me oleme valmis teenust osutama. Mida me soovime, on õiglast tasu selle eest," vastas Arumeel.

Ekspress Grupi meediakontserni tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu ütleb, et kirjastajad on eelkõige huvitatud kojukande säilimisest kõikides Eesti piirkondades.

"Seda ei saa lahendada ainult meie, seda ei saa lahendada ainult teenusepakkuja. siin on vaja istuda kokku, siin on vaja vaadata, millised on need konsolideerumise võimalused. Me elame ajastul, kus inimtööjõud läheb järjest kallimaks ja me peame siin midagi välja mõtlema ja seetõttu ma olen ka teinud sellise ettepaneku, et me moodustame sellise töögrupi, kus kõik osapooled istuvad laua taga," rääkis Rüütsalu.

Majandusministeeriumi sideosakonna juhataja Tõnu Nirk tuletab meelde, et universaalse postiteenuse pakkuja peab järgima postiseadust.

"Postiseadus ei räägi täna veel pakiautomaatidest midagi, siis pakiautomaate ei eksisteerinud. Pakiautomaat on väga armastatud inimeste poolt, aga tõsiasi on see, et lehed tuleb viia inimesele kätte sellel päeval, kui nad ilmusid," lausus Nirk.

Üle poole aasta on majandusministeeriumi töögrupp koostanud postiseaduse uuendusi, mille eri variante tutvustatakse peagi uuele valitsusele. Seejärel otsustab just valitsus, millega minnakse parlamendi ette. Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et perioodika kojukanne peab jääma.

"Minu positsioon ja seisukoht on kindlasti see, et Omniva peab tagama kojukande ja seda ka laupäeviti," lisas Nirk.