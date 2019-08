"Lahendus ei saa olla perioodika saatmine postiautomaatidesse ja paraku ei ole hetkel veel laual ka teisi piisavalt häid tehnoloogilisi alternatiive," märkis Raudsaar pöördumises väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrile Kert Kingole.

"Meie oleme viimasel kohtumisel AS Eesti Postiga kuulnud sõnumit, et ilma märkimisväärse hinnatõusuta ei ole AS Eesti Post järgnevatel aastatel praegusel viisil kojukannet suuteline jätkama, seda vaatamata eelmisel aastal riigilt saadud täiendavale dotatsioonile kojukandeks maapiirkondades," lisas Raudsaar.

Meediaettevõtete liit on valmis kojukande süsteemi kokkukukkumise vältimiseks omapoolseks panuseks ja kompromissideks, kui nendega kaasnevad pikemaajalised garantiid.

"Arvestades järgmise aasta eelarvete koostamise loogikat ning meie varasemat kogemust AS Eesti Posti hinnakujundusega, peaksime vähemalt järgmise aasta osas jõudma mingisuguse tulemini hiljemalt septembrikuu jooksul," märkis meediaettevõtete liidu tegevdirektor.

Dotatsiooni tõstmiseni viis eelmisel aastal kolmepoolne kohtumine, kus osalesid toonane infotehnoloogiaminister ja ministeeriumi esindajad, AS Eesti Posti nõukogu esindajad ja tegevjuhtkond ning kirjastajad. "Leppisime siis kokku, et selline formaat võiks ka tulevikus jätkuda korra aastas," lisas Raudsaar.

Ametiühingud on varem pöördunud Kingo, rahandusminister Martin Helme ja peaminister Jüri Ratase poole seoses asjaoluga, et valitsus otsustas Eesti Postist võtta dividende, kuid töötajatele makstakse miinimumpalga lähedast töötasu.

Valitsus otsustas tänavu Eesti Postist võtta 1,6 miljonit eurot dividende. Seejuures suurendas riik mullu maakojukande dotatsiooni 500 000 euro võrra ning nüüd on dotatsiooni suuruseks 1,8 miljonit eurot aastas. Riikliku logistikafirma hinnangul on seda vähe.

Universaalse postiteenuse ja sellega kaasnevad perioodika teenused tõid eelmisel aastal Eesti Postile kahjumit 4,9 miljonit eurot ning järgmise viie aasta jooksul ulatub kahjum hinnanguliselt kokku üle 40 miljoni euroni.