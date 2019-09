Kevadel teatas Ekspress Meedia oma tellijatele, et suveperioodil ilmub Eesti Päevalehe nädalalõpulisa LP reedeti. Seega ilmus leht suvel kuue päeva asemel viiel.

Tegemist pidi olema testperioodiga, mille lõpus otsustatakse, kas leht kolib sügise saabudes laupäevale tagasi või mitte, selgitas Ekspress Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau maikuus ERR-ile.

Virkebau põhjendas tookord, et reedeti ilmumine võimaldab suvilasse minevatel inimestel lehe maale kaasa võtta.

Nüüd kinnitas Virkebau ERR-ile, et LP jätkab reedeti ilmumist ka edaspidi.

"Me oleme otsustanud, et jätkame samamoodi. Nii on lugejate jaoks mõistlikum," ütles Virkebau.

Ta tunnistas, et kuus korda nädalas ilmumine on väljaande jaoks kulukam, mistõttu on optimaalsem jätkata viie ilmumispäevaga.

"Hinnad tõusevad pidevalt ja see on hirmutav. Natuke aitab leevendada jah," ütles Virkebau.

See tähendab, et üleriigilistest lehtedest kannab Eesti Post laupäeviti laiali vaid Postimeest ja Õhtulehte.

Seadus ei luba postiettevõttel laupäevasest kojukandest loobuda, küll aga võib Eesti Päevalehe otsus viia selleni, et laupäevase teenuse hind teiste väljaannete jaoks kasvab. Eesti Posti saatis meediaväljaannetele info, et perdioodika kojukande hind tõuseb kõikides piirkondades esmaspäevast reedeni 18 protsenti ja laupäeviti 31 protsenti.