Valitsus arutab Eesti Teede müüki ilmselt kevade lõpus

Keskerakonna, Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) koalitsioonileping näeb ette osaluse müümise riigi äriühingutes, mida riik strateegiliste huvide tõttu omama ei pea. See hõlmab ka Eesti Teede sajaprotsendilist müüki.

Hiljuti valmis ka õiguslik analüüs Eesti Teede tegevuse kooskõla kohta riigiabi reeglistikuga. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist (MKM) öeldi BNS-ile, et analüüsis leiti, et sisetehingutest tulenev riigiabi risk on madal.

Eesti Teed on riigile kuuluv teehooldusfirma, mis moodustati viie firma – AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed ja AS Saaremaa Teed – liitmise tulemusel.

Eesti Teede juht Andres Agukas ütles aprillis Postimehele, et Eesti Teed tuleks maha müüa nii operatiivselt kui võimalik. "Mida kauem sellega venitatakse, seda halvem. Kui lubadus müüa on välja käidud, tuleb seda ka teha," rääkis ta lisades, et pidev kahevahelolek ja kõhklemine mõjub firma arengule halvasti: investeeringud jäävad tegemata ja uued ärisuunad ja turud valimata.