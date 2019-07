Eesti Teede nõukogu juht: uus omanik saab paika panna uue juhatuse

Nõukogu otsuse kohaselt on ettevõtte juhatus ka edaspidi kaheliikmeline, juhatuse esimehena jätkab Andres Agukas ning teede korrushoiudirektorina jätkab Tarmo Lood, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

"Ettevõtte on viimase viie aastaga teinud läbi suure muutuse ning tänaseks saanud edukalt ja jätkusuutlikult juhitud teede ehituse ja korrashoiu ettevõtteks, mistõttu juhatuse liikmete lepingute pikendamine oli loogiline samm," ütles Eesti Teede nõukogu esimees Rain Vääna.

"Arvestades, et aktiivselt toimub ka ettevalmistus ettevõtte müügiks, on heameel, et senised juhatuse liikmed soovivad jätkata panustamist ettevõtte arengusse," lisas Vääna.

Praegu kehtivad juhatuse liikmete lepingud lõppevad käimasoleva aasta oktoobris.

Vääna ütles ERR-ile, et kui tuleb uus omanik, siis on tal päevapealt voli uus juhatus paika panna, kuid eesmärgiks oli, et müügiprotsessis ei tuleks üllatusi ning näidata ettevõttes on kõik kindlates kätes. "Tulevane ostja peab teadma, et ettevõtte on hästi juhitud ja kindlates kätes," ütles Vääna.

Ta lisas, et müügiprotsess kulgeb plaanipäraselt ja ettevõtte uus omanik võib selguda juba sügisel.

Valitsus andis müüa avalikul enampakkumisel maha riigile kuuluv teehooldusfirma AS Eesti Teed mai lõpus. Enampakkumisele läheb 100 000 riigile kuuluvat Eesti Teede aktsiat, ühe aktsia nimiväärtus on 100 eurot.

Kuna teehooldeturu erastamisega ei olnud 2012. aastaks kaasnenud efektiivset konkurentsikeskkonda, pidas riik vajalikuks omada AS-is Eesti Teed sajaprotsendilist osalust ja osutada peamiselt riigimaanteedel läbi talle kuuluva äriühingu riigieelarvest rahastatavat teehoiu teenust, põhjendas majandusministeerium otsust.