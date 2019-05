Rohkem kui 1000 inimest üle Eesti istutas reedel ligi 45 000 puud

Harjumaal Jägalas oli metsaistutajaid üle 300, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Metsaistutamine on populaarne nii koolide kui ettevõtete seas.

Metsa istutatakse põhiliselt kohtadele, kust see on eelnevalt maha võetud.

"Täna on meil kliimakangelaste päev. See tähendab seda, et me istutame noore metsa. Teatavasti noor puu seob süsinikku tunduvalt rohkem kui vana puu. Vana puu pigem hakkab lagunedes seda kasutama," selgitas RMK Kirde piirkonna metsakasvatusjuht Ilmar Paal.

Harjumaal istutati reedel kokku üle 22 500 puu.

Usinate istutajate seas tegutsesid vigursuusatajad Kelly ja Henry Sildaru eesmärgiga vähendada keskkonnajälge, mida nemad on arvukate lendudega tekitanud.

Festivali Eesti muusika päevad korraldaja Mari-Liis Rebane istutas metsa esimest korda. "Me otsustasime tulla siia heliloojate liiduga, et panna mulda puud Eesti heliloojatele ja kõikidele rahvusvahelistele heliloojatele, kelle teosed just meie äsja lõppenud festivalil ette kanti, sest meil oli festivali teema läbi laulude metsa. Selle puhul me otsustasime, et selline kena žest oleks väga kohane," rääkis ta.

Heliloojad said Jägala kanti reedel 200 puud. Sel aastal istutatakse kogu Eestis riigile kuuluvale maale 21 miljonit puud, millest kümme miljonit on männid ja kaheksa kuused ning kaks miljonit kased.

Riigimetsas istutatakse rohkem kui raiutakse, sest korda tehakse ka omandireformi käigus vabaks jäänud maad, mis on enamasti lagedad.

Lisaks uuendatakse metsa ka karjääride ääres.

Eesti metsadest umbes 40 protsenti kuulub riigile ja 60 eraomanikele.