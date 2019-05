Postimees seostab ettevõtet Signaal ärimees Urmas Sõõrumaaga

Tallinnas hulgaliselt tulusaid hankeid võitnud liikluskorraldusettevõtte Signaal peidetud omanikeringi taga on suure tõenäosusega ärimees ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa.

"Ehkki suurettevõtja Urmas Sõõrumaa on korduvalt ümber lükanud igasugused seosed riigihankeid edukalt võitva aktsiaseltsiga Signaal, näitab Postimehe uurimine, et tema seosed on aastatepikkused ja konkreetsed," kirjutas leht esmaspäeval avaldatud artiklis.

Postimees näitab, et 15 aastat tagasi erastatud Signaali seob Sõõrumaaga laenuleping, kus pandiks on Sõõrumaa luksuskorter.

Lisaks annavad Sõõrumaa ja Signaali seostest märku ka Signaali reorganiseerimisel tekkinud ettevõtte Liimi KV müüdud tütarettevõte Liimi Invest OÜ, mille väidetava omaniku seosed viivad Sõõrumaa lähistele ning samuti Liimi KV müüdud bürooruumid ja parkmiskohad, mille ostis Sõõrumaa meeskonda kuuluv isik.

Viimase kuue aasta jooksul on Signaal võitnud vähemalt 22 hanget, mis toovad ettevõttele miljonite eurode jagu tulu, kusjuures eriti edukas on Signaal olnud Tallinnas korraldatavate riigihangete võitmisel, märkis Postimees.