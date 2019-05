Stoicescu sõnul paneb Venemaa Zelenski proovile

"Esialgu tundub, et ta ei ole suutnud kuidagi Venemaad ära võluda. Teda keelduti ka teda õnnitlemast," rääkis Stoicescu esmaspäeval "Aktuaalse kaamera" otsestuudios.

Stoicescu lisas, et Venemaa tahab näidata jõupositsioonil olemist ja nad püüavad Zelenskile survet avaldada. "Nagu seda tehti ka siis, kui hakati pakkuma passe Donbassi elanike."

Ilmselt on Kreml Stoicescu sõnul samas realistlik ja saab aru, et Zelinski püsib presidendina veel aastaid ja temaga tuleb hakata mingil hetkel rääkima.

Zelenski edu sisepoliitiliste küsimuste lahendamisel on Stoicescu hinnangul raske ennudtada, kuigi praegu teda rahvas usaldab, kuid võimulolijate suhtes on ta teinud radikaalseid otsuseid. "Ta tõi välja kindla soovi võidelda korruptsiooni ja vaesusega. Rahvas tunnetab ebaõiglust, sissetulekud on madalad, hinnad kõrged. Vaatame, kuidas ta sellega toime tuleb."

"Tema võimalused sõltuvad sellest, et milliseid käike ta edaspidi teeb. Ta alustas väga tormiliselt, tõmmates sisuliselt vaiba alt ära kogu poliitiliselt eliidilt parlamendis ja valitsuses ning raputas neid /.../ aga saab näha, kahe kuu pärast on erakorralised parlamendi valimised," rääkis Stoicescu. "Ta tegi ka ettepaneku vastu võtta seadusi, mis lõpetaksid parlamendi liikmete immuniteedi ja kriminaliseeriksid enda rikastumise. Need on otsesed süüdistused, aga vaevalt see parlamendi koosseis hakkab enda surmaotsusele alla kirjutama."

Oluline on Stoicescu puhul tähele panna, et Zelenski pidas oma kõne ülemraadas nii vene kui ukraina keeles. "See tuli tema enda taustast ja kõnetada Ukraina venekeelseid elanikke."

