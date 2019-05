President Kaljulaid õnnitles president Zelenskit ametisse asumise puhul ning avaldas oma kolleegile jätkuvat toetust Ukraina Euroopa Liidu ja NATO-suunaliste püüdluste osas. "Ukraina kuulub Euroopasse ja Euroopa ei tohi unustada, et Ukrainas käib sõda ning Krimm on jätkuvalt okupeeritud," ütles Eesti president.

Samas tõi riigipea välja, et kogu läänemaailm jälgib pingsalt uue riigipea esimesi samme nii võtmeametikohtade täitmisel kui poliitikate kujundamisel.

"Välisinvesteeringuid mittesoosiv majanduskeskkond ja ka kohati takerduv korruptsioonivastane võitlus on probleemid, mis takistavad Ukraina arengut ja inimeste jõukuse kasvu. Ametisse asunud riigipeal on hea võimalus nüüd näidata, et Ukraina püsib jätkuvalt valitud kursil nende probleemidega võitlemisel," ütles president Kaljulaid pärast kohtumist oma Ukraina kolleegiga.

Kaljulaid oli esmaspäeval töövisiidil Ukrainas, kus osales president Zelenski ametisse vannutamisel ning kohtus riigipeaga.

Lisaks toimus Kiievis kolme Balti presidendi ja Ameerika Ühendriikide energeetikaministri Rick Perry töökohtumine.

