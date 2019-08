Liiga teatas ametlikult Itaalia valitsusliidu lagunemisest

Itaalia erakond Liiga, mis on seni olnud üks kahest valitsusparteist, teatas reedel ametlikult, et esitab senatile ettepaneku valitsuse umbusaldamiseks.

Erakond avaldas lootust, et erakorralised valimised õnnestub korraldada niipea kui võimalik. "Need, kes aega viidavad, teevad riigile kahju," vahendas Reuters Liiga avaldust.

Liiga juht ja senine Itaalia siseminister Matteo Salvini andis juba neljapäeval mõista, et valitsuskoalitsioon erakonna Viie Tähe Liikumine (M5S) on kokku kukkunud.

Itaalia parlament on praegu suvepuhkusel ning volitus senati erakorraliseks kokkukutsumiseks, parlamendi laiali saatmiseks ning ka valimiste välja kuulutamiseks on president Sergio Mattarellal. Itaalia põhiseaduse kohaselt tuleb uued valimised korraldada 50-70 päeva jooksul pärast parlamendi laialisaatmist.

Suhted kahe populismis süüdistatud valitsuserakonna vahel on olnud tegelikult keerulised juba alates valitsusliidu loomisest 2018. aastal.

Nii kompromisskandidaadina peaministriks saanud Giuseppe Contele kui ka M5S-i juhile Luigi Di Maiole on pidevalt peavalu valmistanud sise- ja asepeaminister Salvini pidev valimiskampaaniat meenutav retoorika ning Salvini soovist erakorralised valimised esile kutsuda on Itaalia meedia kirjutanud juba kuid. Suvel on Salvini pälvinud tähelepanu ka valimiskampaaniaga Itaalia rannakuurortides, kus ta ka DJ-na üles astub.

Kui 2018. aasta valimistel kogus M5S 34 protsenti häältest ja Liiga 17 protsenti, siis vahepealsel ajal on rollid vahetunud. Maikuistel eurovalimistel kogus Liiga 34 ja M5S 17 protsenti häältest ning ka arvamusküsitlused näitavad, et Salvini partei oleks valimistel võitjaks. Samas on selge, et üksinda Liiga valitsust siiski moodustada ei saaks.

Salvini erakonna Kremli-skandaal sai jätku

Samal ajal jätkub ka skandaal, mis puudutab Salvini nõuniku Gianluca Savoini kunagisi läbirääkimisi Venemaa esindajatega, mille taga olevat Liiga varjatud rahatamine Venemaa poolt. Juhtumi asjaolusid uurib ka Itaalia prokuratuur.

BuzzFeedi, BellingCati ja Insideri ühine uurimine toob välja, et eelmisel aastal on nõunik Savoini käinud korduvalt Venemaal ning võimalik, et talle on antud Venemaa poolt reisimiseks ka mingisugune eristaatus.

Salvini on korduvalt paistnud silma Venemaa välispoliitikat toetavate avaldustega ning teda on süüdistatud liigses Kremli-sõbralikkuses, mis tuli välja ka Euroopa Parlamendi valimiste eel, kui tema eestvedamisel hakati looma uut parempoolset jõudu. Näiteks Poola võimupartei loobus koostööst just Salvini ja ka Marine Le Peni Kremli-meelsusele viidates.