Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) endise liidri Nigel Farage´i uuel erakonnal õnnestus ära kasutada briti rahva frustratsiooni seoses venima jäänud Brexitiga.

"Kui inimesed mõistsid 31. märtsil üles ärgates, et me ei ole Euroopa Liidust lahkunud, otsustasid paljud neist, et on valmis hääletama mõne teise erakonna poolt," lausus alles veebruaris Brexiti Partei asutanud Farage Suurbritannia esialgsele lahkumiskuupäevale 29. märts järgnenud päevadele viidates.

Euroopa-meelsed liberaaldemokraadid jäid 20,3-protsendise toetusega teiseks, saades 16 saadikukohta senise ühe asemel, ning peamine opositsioonierakond Tööpartei 14,1 protsendiga häältest kolmandaks (10 mandaati).

Neljanda tulemuse tegid Suurbritannias europarlamendi valimistel rohelised, kogudes 12,1 protsenti häältest ja said seitse mandaati. Peaminister Theresa May Konservatiivne Partei jäi 9,1-protsendise toetusega viiendaks, saades europarlamendis vaid neli saadikukohta.

Konservatiivide jaoks on valimistulemus halvim tulemus üleriigilistel valimistel alates 1832. aastast.

Šoti Rahvuspartei sai kuuenda tulemusega europarlamenti kolm, Walesi rahvuslaste erakond Plaid Cymru ja Põhja-Iiri Demokraatlik Unionistide Partei (DUP) kumbki ühe saadiukoha.

Suurbritannia lähetab europarlamenti 73 saadikut.

May väljendas esmaspäeval sügavat pettumust europarlamendivalimiste tulemuste üle ja tõdes, et see näitab vajadust jõuda Brexiti osas kokkuleppele. "Loodan siiralt, et tulemused panevad parlamendi mõtlema," lausus ta.

EL-i liidrid andsid 10. aprilli erakorralisel tippkohtumisel Suurbritanniale 31. oktoobrini Brexiti osas paindliku ajapikenduse.

Farage hoiatas aga, et kui Suurbritannia 31. oktoobril EL-ist ei lahku, kavatseb Brexiti Partei osaleda üldvalimistel ja "jahmatada kõiki ka seal".

Brexiti Partei liider möönis aga, et erakonnal ei ole veel muud programmi peale Brexiti ja sestap seisab ees suur töö. "Kavatseme alustada otsesuhtlust meie 110 000 registreeritud toetajaga, kes on oma 25 naela ära maksnud," lisas ta.