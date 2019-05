Rannar Vassiljevist saab Indrek Saare võidu puhul sotside peasekretär

Rannar Vassiljev teatas Facebooki postituses, et sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Indrek Saar tegi talle ettepaneku asuda erakonna peasekretäriks juhul kui Saar valitakse erakonna esimeheks.

"Ehk olete märganud, et põneva europarlamendi valimiste kampaania tuules toimub veel üks poliitiline mõõduvõtt. Nimelt otsivad sotsid omale esimeest, kes 9. juunil toimuval üldkogul ohjad üle võtaks. Aga ega siis esimees ilma peasekretärita saa. Nii tegi Indrek Saar mulle ettepaneku seda rolli täita, juhul kui ta erakonna kaaslaste toetuse saab. Kuna olen kolm ja pool aastat teisi radasid käinud, tähendaks see minu elus kannapööret. Ei liialda kirjutades, et mõtlesin põhjalikult järele, enne kui otsustasin nõustuda," teatas Vassiljev postituses.

Vassiljev töötab praegu Milton Nordicsis vanemkonsultandina valitsussuhete alal. Facebooki postituses teatas Vassiljev, et kõikvõimalike huvide- ja mõttekonfliktide vältimiseks ei tegele ta ajani, mil tulevik selgemaks saab (sotsiaaldemokraadid valivad uue esimehe 9. juunil - toim.), ta valitsussuhete arendamisega ei tegele.

Vassiljev on töötanud tervise- ja tööministrina ning Rakvere linnapea ja abilinnapeana.

Sotisaaldemokraatliku erakonna uue esimehe valiistel kandideerivad peale Indrek Saare Lauri Läänemets, Riina Sikkut ja Sven Mikser.