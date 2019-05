Sakala peatoimetaja: ka maainimestel on õigus olla kontaktis maailmaga

Sakala peatoimetaja Hans Väre ütles, et perioodika suunamisel pakiautomaatidesse oleks maapiirkondade jaoks väga halb mõju. Ta rõhutas, et riigiasutus peaks täitma avalikku ülesannet, mis võiks olla kontakti võimaldamine maailmaga maal elavate inimeste jaoks.

"Maakonnalehtedele oleks see kindlasti väga halva mõjuga. Aga veel suurem löök oleks see regionaalpoliitikale kui sellisele, kui see Eestis üleüldse olemas on," ütles Väre ERR-ile.

Sel nädalal tõusis teemaks Omniva idee suunata tööjõupuuduse tõttu perioodika maapiirkondades pakiautomaatidesse. Omniva plaanid sattusid terava poliitikute kriitika alla. Neljapäeval ütles Omniva juhatuse esimees Ansi Arumeel, et lähiaastatel jõuavad lehed ja postkaardid ikkagi endiselt veel postkasti.

Omniva juhatuse liige Andre Veskimeister rääkis kolmapäeval Vikerraadio saates "Uudis+", et ettevõte tegi mai algul analüüsi, millest selgus, et 82 protsenti Eesti inimestest elab kuue minuti autosõidu kaugusel lähimast pakiautomaadist. Kuivõrd see tähendab, et ligi 20 protsendil elanikest jääb lähim pakiautomaat kaugemale, kavatsevad nad tihendada pakiautomaatide võrgustikku.

Väre peab seda juttu imelikuks. "Paljudel maal elavatel inimestel ei olegi autot, nad elavad üksinda. Või nad ei sõida autoga väga palju. Panna neile selline valik ette, et te peate hakkama käima kuskil kaugel lehe ja kirjade järel... Ka neil inimestel, kellel ei ole elektroonilisi kanaleid, on õigus olla kontaktis maailmaga," lausus Väre.

Väre rääkis, et üheltpoolt mõistab, et riigifirmade majandusnäitajad peavad kasumis ja tegelda tuleb enda tulude suurendamise ja kulude vähendamisega.

"On mõistetav, et kirjakandjate nappus on väga suur ja nende palgad on väikesed ja probleem on olemas. Aga kui tegemist on üleüldse riigiasutusega, siis selle mõte saab olla ainult see, et sellel asutusel on ka mingisugune avalik ülesanne, muidu ei ole mõtet riigi omandis seda firmat pidada. Ja seda avalikku ülesannet tuleb siis ka täita, sest just selle jaoks on ta loodud, tema esmane ülesanne ei ole teenida kasumit," sõnas Väre.

Jaanuarikuus rääkis Omniva juhatuse esimees Ansi Arumeel, et kuna ajalehti-ajakirju tellitakse üha vähem ning tööjõud muutub järjest kallimaks, tasub mõelda laupäevase kojukande lõpetamisele. Mõni päev hiljem ettevõte kinnitas, et laupäevast kojukannet siiski lõpetada ei kavatseta. Eelmisel nädalal teatas aga Eesti Päevaleht, et hakkab oma laupäevalehte LP välja andma hoopis reedeti.

Hans Väre sõnul vähendab nädalavahetuse lehe reedel trükkimine operatiivsust ja see ei teeni enam samal tasemel lugeja huve. Kui maakonnalehed lõpetaks laupäeval ilmumise, lõpetaks Väre sõnul ilmselt osad inimesed oma meelsuse näitamiseks lehe tellimise. "Päevakajalised uudised lähevad kindlasti hapuks ja osade inimeste jaoks muutuks lehe tellimine siis vähem mõttekaks. Aga kui palju neid on, ei oska öelda," lausus Väre.

Väre sõnul võiks maakonnalehtede ilmumise jätkusuutlikkus olla osa regionaalpoliitikast. Ta tunnistas, et siin on riik oma panuse teinud ja suurendanud mitu aastat samal tasemel olnud maakojukande dotatsiooni.