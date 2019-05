Pühapäeva öösel on ilm muutliku pilvisusega ja valdavalt kuiv. Puhub lääne- ja edelatuul 4 kuni 10, öö hakul rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5 kraadist 10-ni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommik on muutliku pilvisusega. Hiiu- ja Saaremaal võib kohati juba sadada vähest vihma, aga üldiselt on ilm veel kuiv. Tuul hakkab puhuma lõunakaarest ning sooja on kuni 13 kraadi.

Päeval aga pilvisus tiheneb ja alates saartest hakkab sadama vihma ning võib olla äikest. Edela- ja lõunatuul tugevneb 5 kuni 10, puhanguti kuni 16, saartel ja rannikul iiliti kuni 19 meetrini sekundis. Sooja on päeval 9 kuni 14, Ida-Eestis aga kuni 17 kraadi.

Vihmapilved on liikvel ka uue nädala esimesel poolel, aga aeg-ajalt on päikest ka näha. Esmaspäeval on sooja veel tagasihoidlikult, kuid teisipäeval ja kolmapäeval tõuseb õhutemperatuur mitmel pool juba 20 kraadi juurde või pisut ülegi. Nädala teine pool on veel lahtine, kuid võib minna kuivemaks.