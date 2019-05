Trumpi Põhja-Korea raketid ei häirinud

USA president Donald Trump kirjutas laupäeval sotsiaalmeedias, et Põhja-Korea on viimasel ajal tulistanud välja mõned väikesed raketid, mis ajas osa inimesi närvi, kuid mitte teda.

Trump lisas, et usaldab endiselt Põhja-Korea liidrit Kim Jong-uni.

"Põhja-Korea tulistas välja mõned väikesed raketid, mis ärritasid osa minu töötajaid ja ka teisi inimesi, kuid mitte mind," kirjutas Trump.

President on parajasti visiidil Jaapanis.

USA riikliku julgeoleku nõunik John Bolton ütles laupäeval varem, et Põhja-Korea rikkus mai algul tehtud raketikatsetustega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone ja talle kehtestatud sanktsioonid peavad alles jääma.

Washingtoni seisukoht Põhja-Korea tuumadesarmeerimise küsimuses ei ole muutunud ning korduvad nurjumised Pyongyangi tuumarelvadest vabanemiseks peavad lõppema, rõhutas ta.

Bolton kinnitas aga, et USA on igal ajal valmis Põhja-Koreaga kõnelusi jätkama.

Julgeolekunõunik kohtus ajakirjanikega Tokyos, kuhu saabus neljapäevasele visiidile ka president Trump.

Bolton ütles, et Põhja-Korea katsetas 4. ja 9. mail ballistilisi lühimaarakette, mida ei olnud teinud alates 2017. aasta lõpust. Katsetustest nähakse soovi survestada Washingtoni kompromissile, kuid mitte kõneluste katkemise hinnaga.

"ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid keelavad Põhja-Koreal ballistilisi rakette tulistada," ütles Bolton ja lisas, et seega rikub Pyongyangi resolutsioone.

Trump ja teised USA ametnikud ei ole raketikatsetustele kuigi suurt tähtsust omistanud.

Boltoni sõnul räägivad Trump ja Jaapani peaminister Shinzo Abe visiidi ajal Julgeolekunõukogu resolutsioonide täitmise tagamisest.

Põhja-Korea ametlik meedia hoiatas reedel, et tuumakõnelused Ühendriikidega ei jätku, kui president Donald Trumpi valitsus ei loobu ühepoolsest desarmeermisnõudest.

Põhja-Korea välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et Ühendriigid lasid tahtlikult põhja veebruaris Hanois peetud Trumpi ja Kim Jong-uni tuumakõnelused, esitades ühepoolseid ja vastuvõetamatuid tingimusi.

USA ametnike sõnul nurjus tippkohtumine, sest Põhja-Korea nõudis ülemäärast sanktsioonileevendust vastutasuks vaid osalisele tuumarelvadest loobumisele.

Kim on öelnud, et Washingtonil on aasta lõpuni aega tulla välja vastastikku vastuvõetavate tingimustega, et tuumakõnelused päästa.

Boltoni sõnul ei ole pärast Hanoi kohtumist Põhja-Koreast kuigi palju kuulda olnud. Ta kinnitas, et USA erisaadik Stephen Biegun on valmis päevapealt lennukisse istuma ja Põhja-Koreasse sõitma.

Jaapani peaminister on teatanud valmisolekust Kimiga eeltingimusteta kohtuda.

Bolton lisas, et toetab Abe-Kimi võimalikku kohtumist igati kui lisatõuget Põhja-Korea raketi- ja tuumaohule lahenduse leidmiseks.