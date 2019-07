Põhja-Korea tegi kolmapäeval pärast vahepealset pausi taas terava avalduse Ameerika Ühendriikide suunas hoolimata sellest, et äsja olid kaks riiki lubanud tuumakõnelusi jätkata ning USA president Donald Trump kohtus eelmisel nädalal Korea poolsaare demilitariseeritud tsoonis Põhja-Korea juhi Kim Jong-uniga.

Avalduse edastas kolmapäeval Põhja-Korea delegatsioon ÜRO-s ning selles märgiti, et USA jäärapäiselt keskendunud vaenulikele sammudele Põhja-Korea aadressil ning et Washingtoni jaoks on sanktsioonide kehtestamine kinnisideeks, vahendas BBC.

Nädalavahetusel toimunud kohtumise lõpuks anti teada, et Trump ja Kim leppisid kokku vahepeal soiku vajunud tuumakõneluste jätkamiseks. Kohtumine oli ajalooline, sest esimest korda astus USA president - küll sümboolselt - Põhja-Korea pinnale. Värske Pyongyangi avaldus, kus USA-d süüdistatakse Korea poolsaarel "rahumeelse õhustiku õõnestamises", on aga toonilt hoopis teistsugune.

USA pole Põhja-Korea avaldust veel ametlikult kommenteerinud.

BBC hinnangul jahutab Põhja-Korea retoorika maha seda eufooriat, mis saatis Trumpi ja Kimi äsjast ja ka varasemaid kohtumisi, ning tuletab meelde, et Pyongyangiga läbi rääkimine ei saa kunagi olema lihtne.