Trump: saadame Jaapaniga Kuule ja Marsile ühismissiooni

"Mul on täna hea meel kinnitada, et otsustasime täna peaminister Shinzō Abega oluliselt laiendada koostööd piloteeritavate lendude osas kosmoseruumi uurimiseks. Jaapan ühineb meie astronautide kosmosemissioonidega," ütles Trump Jaapani-visiidil.

"Me siirdume koos jaapanlastega Kuule. Ma asume väga varsti teele Marsile. See on ääretult erutav. Lisaks sellele ei ole praegu sõjalisest seisukohast lähtudes kosmosest midagi tähtsamat," lisas USA president.

Trumpi neli päeva kestev riigivisiit Jaapanisse on mõeldud rõhutama USA-Jaapani kindlat liitu ning sooje suhteid kahe liidri vahel. Tunde kestnud kõnelustel arutasid Trump ja Abe ka majandusküsimusi ja suhteid Iraaniga.

Trump: Jaapan ostab USA-lt 105 varghävitajat F-35

Jaapan kavatseb osta Ühendriikidelt 105 varghävitajat F-35, teatas Trump.

Tokyos riigivisiidil viibiv Trump ütles, et Jaapan "teatas äsja kavatsusest osta 105 uut varghävitajat F35, millega Jaapani F-35 jõud oleksid USA liitlaste seas suurimad".

Trump ja Abe olid Põhja-Korea raketikatsetuste suhtes eri meelt

Trump ütles esmaspäeval, et teda "isiklikult" ei pane Põhja-Korea hiljutised lühimaaraketi katsetused muretsema.

Jaapani peaminister Shinzo Abe aga rõhutas ühisel pressikonverentsil, et Põhja-Korea rikkus katsetustega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone ning need on "äärmiselt kahetsusväärsed".

Abe lisas, et on raketikatsetuste pärast mures, kuna need kujutavad endast ohtu Jaapani julgeolekule.

Trump: "väga arukas" Kim teab, et peab loobuma tuumarelvadest

Trump nimetas esmaspäeval Põhja-Korea liidrit Kim Jong-uni "väga arukaks inimeseks, kes teab, et peab oma riigi arendamiseks loobuma tuumarelvadest".

"Kim teab, et tuumarelvadega juhtub ainult halbu asju. Ta on väga arukas inimene, ta saab sellest hästi aru," ütles Trump, nimetades Põhja-Korea majanduspotentsiaali "tohutu suureks".

Abe ütles omakorda, et saavutas USA presidendi Trumpi toetuse välja pakutud kohtumiseks Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga.

"Tunnen, et pean kohtuma esimees Kimiga igasuguste eeltingimusteta ning temaga avameelselt mõtteid vahetama. President Trump ütles, et toetab seda täielikult," ütles Abe pärast kõnelusi Trumpiga.

Trump toetab Jaapani püüdlusi kõnelusteks Iraaniga

Trump avaldas esmaspäeval toetust Jaapani peaministri Shinzo Abe huvile kasutada Jaapani häid suhteid Iraaniga, et vahendada võimalikku dialoogi Teherani ja Washingtoni vahel.

"Tean, et peaministril ja Jaapanil on Iraaniga väga head suhted, vaatame, mis saab," ütles Trump kohtumisel Abega. "Peaminister on mulle sellest juba rääkinud ja ma usun, et Iraan soovib kõnelusi. Kui nemad soovivad rääkida, siis tahaksime meiegi rääkida. Vaatame, mis saab. Keegi ei soovi, et juhtuks midagi kohutavat, eriti mitte mina."

Trump on kehtestanud Iraani suhtes uued karmid sanktsioonid ning teatas eelmisel nädalal 1500 USA sõduri saatmisest regiooni.

Ühendriigid ei taotle Iraanis režiimimuutust, rõhutas Trump.

"Me ei taotle režiimivahetust, me soovime tuumarelvavabadust," ütles Trump lisades, et usub Teherahiga kokkuleppele jõudmist.