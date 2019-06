Washington on valmis Iraaniga läbi rääkima ilma eeltingimusteta, ütles pühapäeval USA välisminister Mike Pompeo, rõhutades samas, et tema riik jätkab tööd, et ohjeldada Iraani "pahaloomulist tegevust".

"Me oleme valmis kõnelusteks ilma eeltingimusteta. Me oleme valmis nendega maha istuma," ütles Pompeo Šveitsis ühisel pressikonverentsil oma ametivenna Ignazio Cassisega.

Seejuures ei andnud Iraani küsimuses karmi liini pooldajaks peetav välisminister mingeid vihjeid sanktsioonide võimaliku tühistamise kohta.

Päev varem oli Iraani president Hassan Rouhani öelnud, et tema riik ei lase end hirmutada kõnelustele, vaid on valmis dialoogiks vastastikuse austuse alusel.

Pompeo taganes aga peagi oma tingimusteta kõneluste pakkumisest, märkides, et Washington on "kahtlemata valmis läbirääkimisteks, kui iraanlased tõestavad, et käituvad normaalse riigina".

Tegemist oli siiski Trumpi administratsiooni esimese reaalse ettepanekuga kõnelusteks pärast viimase aja suhete eskaleerumist, mille on esile kutsunud Ühendriikide lahkumine 2015. aastal sõlmitud märgilisest rahvusvahelisest tuumaleppest.

Pompeo sõnul jätkavad Ühendriigid jõupingutusi, et anda "fundamentaalne tagasikäik islamivabariigi ja selle revolutsiooniliste vägede pahaloomulisele tegevusele".

Ehk teisisõnu ei kavatse Ühendriigid loobuda oma "maksimaalse surve" kampaaniast Iraanile.

Pompeo ise sõnastas mullu 12 nõudmist, mis tema sõnul on Teheranil vaja täita uue kokkuleppe saavutamiseks Ühendriikidega. Need puudutasid pea kõiki Iraani tuumaprogrammi aspekte ning seda, mis Washington nimetab halvaks mõjuks piirkonnale.

Washington on seejärel taaskehtestanud sanktsioonid ning viis läinud kuul Iraanist lähtuvale ohule viidates piirkonda lennukikandja lahingurühma koos pommitajate ja lisavägedega.

Samas on ka president Donald Trump oma retoorikat leevendanud, öeldes, et Washington ei taotle režiimivahetust ja ei välista kõnelusi.

Tema sõnul soovivad Ühendriigid vaid, et poleks tuumarelvi. President lisas, et usub tõesti, et Iraan soovib lepet. "Ma usun, et see on neist väga arukas ning on ka olemas võimalus, et see juhtub."

Šveitsi välisminister Cassis väljendas oma riigi valmisolekut olla kahe riigi "vahendajaks", kuid lisas, et see on võimalik vaid mõlema poole valmisoleku korral.

Ta vihjas ka sanktsioonide põhjustatud Iraani rahva kannatustele ning ärgitas Ühendriike looma kanalit, mis lubaks iraanlastele karistust kartmata humanitaarabi osutada.

Pompeo ei vastanud sellele soovile otseselt, kuid keeldus tunnistamast Ühendriikide rolli kannatustes, mille allikaks on tema sõnul Iraani režiimi hoolimatus oma rahva suhtes.

Pompeo ja Cassis kohtusid keskaegses Castelgrande lossis, mis asub Alpides, Šveitsi itaaliakeelses Ticino kantonis.

Šveits esindab USA-Iraani diplomaatiliste suhete puudumisel Washingtoni huvisid islamivabariigis.

Iraan välistas kõnelused USA-ga, kui see ei muuda käitumist

Teheran välistas pühapäeval kõnelused Washingtoniga, kui see ei muuda "üldist käitumist".

"Muutus USA üldises käitumises ja tegevuses Iraani riigi suhtes on kriteerium", mis on vajalik kõneluste toimumiseks, ütles Iraani välisministeeriumi kõneisik Abbas Mousavi pärast seda, kui USA välisminister Mike Pompeo teatas, et tema riik on valmis läbirääkimisteks Iraaniga.

"Iraani Islamivabariik eirab sõnamänge ja uue keele kasutamist salajaste eesmärkide väljendamiseks," sõnas Mousavi.

"Härra Pompeo rõhuasetus maksimaalse surve avaldamisest Iraanile peegeldab sama eksliku käitumise jätkumist, mida tuleb korrigeerida," lisas kõneisik.