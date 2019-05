Kaljurand: inimesed valisid nii mind kui sotse

65 549 häält. Palju õnne!

Aitäh.

Mis te arvate, kas te oleksite saanud sama palju hääli ka siis, kui oleksite kandideerinud Reformierakonna nimekirjas?

Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Ma tõesti ei tea.

Ma küsin siis teisiti: kui palju valiti teid, kui palju sotse?

Ma arvan, et valiti mõlemat. Ma olen sotsiaaldemokraat olnud üle aasta ja tegelikult selleks, et minuni jõuda, pidi vajutama ju lingile - sotsiaaldemokraadid. Nii et need inimesed, kes minu lõpuks valisid, nad läksid ikkagi sotsiaaldemokraatide kaudu.

Aga ma arvan, et jah, valiti ka mind. Ma arvan, et valiti sellepärast, et teatakse, tuntakse ja usaldatakse.

Ma usun, et nüüd olete te ikkagi saanud üle sellest, mis juhtus aastal 2016, kui te olite kõige populaarsem presidendikandidaat, aga Reformierakond ei toetanud teid?

Ma sain sellest üle juba aastal 2016. Ja tegelikult mul oli väga hea meel, et presidendiks seadsid mind 21 valijameest, kelle seas ei olnud mitte ühtki reformierakondlast.

Läbi selle tule ja vee minek, läbi nende pettumuste, reetmiste - kas te tunnete, et teist on nüüd saanud nagu päris poliitik?

Ma arvan, et ma olin ikkagi päris poliitik juba varem. Jah, kaks aastat võib-olla ma olin Eestis vähem nähtav, aga ma nõustasin ÜRO peasekretäri, ma nõustasin Hollandi valitsust, juhtisin küberkomisjoni - jah, mu elu oli väga palju väljaspool Eestit, aga ma ei saa öelda, et ma oleksin lihtsalt kuskil nurgas nukrutsenud ja nutnud.

Mis peaks muutuma Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poliitikas ja ka juhtimises?

Ma arvan, et poliitika kui selline ei pea muutuma, sest ka nendel kohtumistel, kus ma inimestega kohtusin ja rääkisin, meid toetatakse.

Aga jah, meie erakond saab uue juhi. Ja kindlasti me peame ka vaatama, kuidas me inimestega räägime, miks inimesed - kuigi nad tänaval ütlevad, et toetavad meid - ei vali meid, kus me oleme olnud kas liiga keerulised, liiga pika jutuga, võib-olla mitte kergesti arusaadavad. Need asjad me peame kõik üle vaatama.

Erakond saab uue juhi juba väga varsti - juuni alguses. Mis te arvate, kes saab erakonna juhiks?

Ei oska öelda. Ma olen endale kaks kandidaati välja valinud ja valiku nende vahel teen siis, kui olen ära kuulanud ka viimased debatid, mis praegu käivad.