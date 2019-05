Politoloog Viljar Veebel ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et valitsuskoalitsiooni kuuluvad parteid ei panustanud Euroopa Parlamendi valimistesse kuigivõrd ning said ka sellele vastava tulemuse.

Milline oleks olnud sotsiaaldemokraatide häältesaak juhul, kui Marina Kaljurand ei oleks olnud nende nimekirjas?

Tõenäoliselt oleksid nad piirdunud ikkagi ainult ühe kohaga. Eks osad hääled oleksid ümberjagunenud teistele kandidaatidele.

Aga jätkates Marina juurest, parteiliidri rolli valimine peab jääma nüüd teiste kandidaatide peale või õlule ja eks sotsidel on kindlasti suur küsimus, kuidas kahe väga hea inimese Brüsselisse saatmine partei arengut mõjutab. See, mis alguses võib paista suure võiduna, võib tegelikult tuua väikese tagasilöögi.

Millist uut tarkust valitsuskoalitsioon valimiste tulemustest sai? Mis need järeldused on?

Ma arvan, et nad ei panustanudki eriti. Mina pigem ütleks, et nad said selle vääriliselt, mis nad tegid. Nad olid pärast koalitsioonikõnelusi üsna letargilised, pakkusid vähe neid nägusid, keda oleks võimalik valida.

Nagu Jaak Madison ka ütles - oli teada, et valija valib nägusid. Ja kui sa neid nägusid ei anna, sest nad on juba hõivatud ja sul neid nägusid ka kuskilt võtta ei ole, siis tuli täpselt see, mis sisse pandi ehk kui sul ei ole enam varumeeste pingil kompetentseid ja tuntud kandidaate, siis täpselt sellise tulemuse saadki.

Kui töövõimelise parlamendi Euroopa endale saab ja kas me näeme juba praegu, et sellel parlamendil hakkavad olema mingid täiesti uued teemad, mida arutatakse?

Oleneb, mida töö all mõelda. Kindlasti debatte peetakse rohkem, aga vajalikku häälteenamust kokku saada läheb aina raskemaks. Kindlasti need, keda me nimetame radikaalideks või Euroopa-vastasteks, tõstatavad rohkem keerukaid küsimusi, kindlasti on nad keskendunumad vastutöötamisel. Seda kõike me hakkame nägema juba uue komisjoni koosseisu grillimisel ja hääletamisel.

Huvitav saabki olema see, et uut komisjoni koosseisu hakkab menetlema ikkagi see täna valitud koosseis, mitte Brexiti-järgne koosseis, mille hulgas on ka väga palju Inglise Brexiti-pooldajate parteiliikmeid ehk komisjon saab võib-olla veidi rohkem euroskeptikute ja vastaste nägu kui hilisem, pärast Brexitit olev koosseis. See, kuidas see muutub, on päris huvitav. Kui inglased lahkuvad, siis ühtaegu parlament läheb väiksemaks.