Mikk Kasesalk: kas Eesti arengumootor on odav viin?

Ühiskond areneb ja õitseb taibukamate najal. Meie parim võimalus edukalt edasi kesta on väärtustada intellektuaalset võimekust riigi arengu mootorina. Jüri Ratase valitsuse fookus on kahjuks nihkunud valitsemiselt võimu teostamisele ja see ei ole Eesti ega kodanike huvides. Keskerakonnast on saanud keskpärasuse maaletooja.

Eesti senise edu taga on põhimõte, et premeeritakse parimaid. Kõigil, kes soovivad ja suudavad rohkem pingutada, läheb elus paremini. Sotsiaalmeedia ja selle varjus vohav erakondlik amatöörmeedia on äärmuslike ja lõhkuvate seisukohtadega erakondade jaoks teinud võimalikuks inimestega manipuleerimise.

Nüüd jõuavad "kurjad jõud" ka nende keskpäraste nurgatagusteni, kus päevalehti ei loeta ja "Aktuaalset Kaamerat" ei vaadata, aga mõnda täpselt sihitud ja pooltõdedest kubisevat 20-tähemärgilist meemi jagatakse ülima innukusega.

Selle asemel, et inimesi odava viina ja tasuta asjadega petta ning hääletamistruuduse eest ka edaspidi hea elu katteta lubadusi jagada, peaks valitsus jõudma arusaamani, kuidas luua arengukeskkond, kus kasvaksid üles järgmised põlvkonnad, kelle jaoks pingutamine ja endast maksimumi andmine oleksid igapäevased tegevuspõhimõtted, kus oleks piisavalt vabadusi ja võimalusi, et nutikad saaksid endale ja ühiskonnale väärtust luua ja seeläbi kõigile paremat elu pakkuda.

Kuna lihtsat tööd jääb maailmas üha vähemaks ja tulevik on intellektuaalset pingutust nõudvate töökohtade päralt, siis ma ei saa aru valitsuse otsusest teadust ja kõrgharidust jätkuvalt alarahastada. Samuti ei paista riigi eelarvestrateegia otsuste tagant, mis on praeguse valitsuse arvates Eesti arengumootor. Odav viin?

Küll aga paistab üha rohkem, et 99 671 inimest, kes riigikogu valimistel EKRE-le hääle andsid, on peaministri vaikival heakskiidul kaaperdanud Eesti tuleviku ja mina Eesti Vabariigi kodanikuna sellega nõus ei ole!

