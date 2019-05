Serbia riigitelevisiooni teatel tungisid Kosovo politsei eriüksused varahommikul Põhja-Kosovosse.

Kosovo peaminister Ramush Haradinaj kinnitas seda, öeldes Twitteris, et Põhja-Kosovos käib operatsioon salakaubaveo ja organiseeritud kurtegevuse vastu.

"See operatsioon on organiseeritud kuritegevuse vastu, kuid võtab sihikule ka politsei- ja tollitöötajad," ütles peaminister ja palus rahu säilitada.

Serbia valitsusaametnik Marko Duric ütles aga, et Kosovo politsei tegevuse eesmärk on serblasi hirmutada ja nad Kosovost välja ajada. See ei ole "mitte ainult julgeolekuoht, vaid otsene oht rahule".

"Kui see kohe ei lõpe, pole kahtlustki, et Serbia reageerib päeva jooksul," hoiatas ta.

Serbia riigitelevisioon ütles, et president Aleksandar Vucic andis käsu seada Kosovo piiri ääres paiknevad väed valmisolekusse.