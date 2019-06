"Mida rohkem meie majandused integreeruvad, seda kiirem peaks olema üleminek reeglitel põhinevalt fiskaalpoliitikate süsteemilt institutsioonilisele eelarvevõimekusele," ütles Draghi keskpanganduse foorumil Portugalis.

"Töö vajaliku suuruse ja olemusega ühise fiskaalse stabilisatsiooniinstrumendi poole peaks jätkuma laiema ulatuse ja värske järjekindlusega," lisas ta.

Draghi rääkis, et ECB tähtsus euroala stabiilsuse hoidmisel on muutunud liiga suureks ja, et valitsused peaksid kasutama oma eelarveruumi, et sellest protsessist osa võtta.

"Rahapoliitika saab alati oma eesmärgi üksinda täita, kuid see saab seda teha kiiremini ja vähemate kõrvalmõjudega, kui fiskaalpoliitikad sellega ühilduvad," ütles ta.

Draghi üleskutse on kontrastiks euroala rahandusministrite reedesele kohtumisele, kus ühise eelarve poole liikumisel tehti vaid väikeseid edusamme.

Kuigi rahandusministrid leppisid kokku euroala eelarve loomises, anti selle kohmakas nimi "konkurentsivõime ja ühtlustumise eelarveinstrument" (BICC) ja ei jõutud üksmeelele selle rahastamises.

Kaks allikat Brüsselist ütlesid, et eelarve suurus oleks umbes 17 miljardit eurot ja see oleks jagatud seitsmele aastale.