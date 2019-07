Reformierakonna toetus on kasvanud rekordkõrgele, Isamaa reiting tõuseb ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal (SDE) langeb, selgus uuringufirma Norstat Eesti AS küsitlusest, mida tellib MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut.

Kui eelmisel nädalal oli Reformierakonna toetus 35,4 protsenti, mis oli jooksva aasta kõrgeim näitaja, siis nädalaga on see kasvanud veelgi ja on nüüd 35,8 protsenti.

Viimastel nädalatel langustrendis liikunud Keskerakonda toetab 19,7 protsenti küsitletutest, eelmine nädal oli see 20 ja veel nädal varem 21,2 protsenti.

Toetuselt kolmas on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 16,7 protsendiga, nädal tagasi oli EKRE toetus 16,5 protsenti.

Neljandal kohal Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9,2 protsendiga, nädal varem oli sotside reiting veel 10,8 protsenti. Neile läheneb Isamaa 9 protsendiga, mille toetus oli nädala eest 8,4 protsenti.

Koalitsiooni toetus on kokku 45,4 protsenti ning opositsiooni toetus 45 protsenti. Kui eelmisel nädalal avaldatud reitingute põhjal edestas opositsiooni toetus esmakordselt Norstati küsitlustes koalitsiooni toetust, siis seekord edestab eelkõige SDE langusest tulenevalt koalitsioon jälle napilt opositsiooni.

Norstati kolmapäeval avaldatud reitingute koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 20. juunist 22. juulini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. See tähendab, et iga nädal küsitletakse umbes tuhandet inimest.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.