Norstat: Reformierakonna toetus rekordkõrge, EKRE ja Keskerakond languses

Reformierakonna toetus jätkab kasvamist ning on saavutanud uue rekordtaseme, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) reiting on aga selle aasta madalaimal tasemel, selgub kolmapäeval avaldatud uuringufirma Norstat Eesti AS küsitlusest, mille tellis MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut.

Viimase nelja nädala küsitluste koondtulemuse põhjal eelistab opositsioonilist Reformierakonda 38,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, mida on üle kahe korra rohkem kui teisel kohal oleval peaministriparteil Keskerakonnal, mille toetus on 17,8 protsenti. Veel nädal tagasi oli nende toetus eelneva nelja nädala küsitlustulemuste põhjal vastavalt 36,5 ja 18,9 protsenti.

Suuna allapoole on võtnud EKRE toetus, mida viimase nelja nädala koondtulemuste põhjal eelistab 15,5 protsenti valijatest, nädal varem oli sama näitaja 16,6 protsenti.

Nii Keskerakonna kui ka EKRE reiting on selle aasta tulemuste võrdluses madalaimal tasemel.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda toetab 9,3 protsenti ning Isamaad 8,6 protsenti küsitlusele vastanutest. Eelmisel nädalal oli nende toetus nelja nädala lõikes vastavalt 9,8 ja 8,4 protsenti.

Ülejäänud erakondade toetus jääb alla valimiskünnise.

Reformierakonna tõus ning Keskerakonna ja EKRE langus tähendab seda, et kasvanud on ka opositsiooni ning langenud koalitsiooni toetus. Valimiste järgselt mõõdetud tulemuste võrdluses uue tipu saavutanud opositsiooni toetus on 47,8 protsenti ning madalaimale tasemele langenud koalitsiooni toetus 41,9 protsenti.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal umbes tuhande inimese erakondlikku eelistust. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 8. juulist 5. augustini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku. See tähendab, et uuringu statistiline viga on +/- 1,55 protsenti.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.