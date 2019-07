Norstat: opositsiooni toetus ületas esmakordselt koalitsiooni toetuse

Kui järgmisel pühapäeval toimuks riigikogu valimised, siis annaks opositsioonilisele Reformierakonnale oma hääle 35,4 protsenti vastanutest. Nii kõrge pole Reformierakonna toetus koondtulemuste põhjal sellel aastal veel olnud.

Teisel kohal püsiva peaministripartei Keskerakonna toetus on 20 protsenti, mis on 1,2 protsendipunkti vähem kui nädal tagasi. Vahe Reformierakonnaga on seega 15,4 protsendipunkti, mis pole selle aasta jooksul nii suur olnud.

Kolmandal kohal jätkab valitsusse kuuluv Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 16,5 protsendiga, neljandal kohal opositsiooniline Sotsiaaldemokraatlik Erakond 10,8 ning viiendal kohal valitsuserakond Isamaa 8,4 protsendiga.

Koalitsioonierakondi Isamaad, EKRE-t ja Keskerakonda toetab seega kokku 44,9 protsenti ja opositsioonierakondi 46,2 protsenti. Norstati küsitlustes pole praeguse koalitsiooni toetus olnud varem nii madal ning praeguse opositsiooni toetus olnud nii kõrge.

Eelmisel nädalal oli Reformierakonna toetus 33,6 protsenti, Keskerakonnda toetas 21,2 ning EKRE-t 17,4 protsenti küsitletutest. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna reiting oli 10,9 protsenti ning Isamaal 7,8 protsenti.

Norstati kolmapäeval avaldatud reitingute koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 11. juunist 15. juulini, mille raames küsitleti kokku 4002 valimisealist Eesti kodanikku. See tähendab, et iga nädal küsitletakse umbes tuhandet inimest.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.