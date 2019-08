Briti uus peaminister Boris Johnson on juba pikemat aega rääkinud USA-Ühendkuningriigi tulevasest kaubandusleppest kui vahendist, mis maandab Euroopa Liidust lahkumisest tuleneda võivat majanduslikku kahju. Ka USA president Donald Trump on rääkinud võimalusest, et Washington ja London võivad pärast Brexitit sõlmida mahuka kaubandusleppe, vahendas Guardian.



Trumpil aga ei pruugi olla võimalik sellist kaubanduslepet suruda läbi kongressist, kus on tugev parteiülene vastumeelsus kaubandusleppele, mis ohustaks 1998. aastal sõlmitud Suure Reede rahulepet ning vaba piiri Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahel. Iiri taustaga poliitikutel, keda on mõlemast parteist ning kellest aktiivsem osa on kogunenud rühma Iirimaa Sõbrad, on USA kongressis väga suur mõjuvõim.

Johnson vestles teisipäeval oma Iiri ametivenna Leo Varadkariga ja lubas talle, et kahe riigi vahele ei tule pärast Brexitit füüsilist piiri.

Kuid nende esimeses telefonikõnes pärast Johnsoni ametisseasumist kordas Briti peaminister, et Iiri kaitsemeede, mida näeb ette praegune lahkumislepe Euroopa Liiduga, ei ole vastuvõetav. Kaitsemeede on aga mõeldud just selleks, et hoida piir Iirimaa saarel avatuna ning Johnson pole veel sisuliselt selgitanud oma plaane piiri avatuna hoidmiseks.

Kongressi soov ei tulene ainult osade kongresmenide Iirimaa-sõbralikkusest, vaid sellel on ka selge juriidiline põhjus - USA on Suure Reede rahulepingu ametlikuks garandiks. Ehk USA peab kindla seisukoha võtma, kui Põhja-Iirimaa rahuprotsess mingil kujul, kas või kaudselt piiri sulgemise tagajärjel, kuidagi ohtu satub.

"Ameerika roll Suure Reede lepingus on asendamatu," rõhutas Iirimaa sõprade kongressirühma aseesimees, demokraat Richard Neal. "Me vaatame üle kõik kaubanduslepinguid seoses maksupoliitikaga."

Neal lisas, et sellise mahuka ja keerulise kaubandusleppe rakendamiseks kuluks neli-viis aastat ka siis, kui Põhja-Iirimaaga probleeme ei teki. Ning kui tekib, siis on esindajatekoja komiteedel teoorias lõpmatuseni võimalik kaubanduslepet pidurdada.

Sama rühma vabariiklasest kaasesimees Pete King leidis, et Johnsoni ähvardus hüljata kaitsemeede ning seada ohtu avatud piir Iirimaal on tarbetu provokatsioon, ja lisas, et temal ja tema parteikaaslastel pole mingit probleemi selles küsimuses president Trumpi soovi vastu hääletada.

Leppeta Brexit, mis ei toeta Põhja-Iirimaa rahuprotsessi ja avatud piiri, võib tekitada tugevaid tundeid USA iiri juurtega inimestes, keda on hinnanguliselt kümnendik elanikkonnast ja kellest paljud elavad osariikides, kus presidendivalimiste ajal jagunevad hääled väga napilt.

Washingtonis töötav Euroopa diplomaat prognoosis, et ameerika-iirlaste lobil on piisavalt jõudu, et vajadusel kaubanduslepe Ühendkuningriigiga läbi kukutada.