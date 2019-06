Iraani välisminister hoiatas majandussõja pidajaid

Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif hoiatas esmaspäeval, et need, kes peavad USA sanktsioonide kaudu Teherani vastu majandussõda, ei saa loota turvalisust.

"Ei saa loota, et majandussõda Iraani rahva vastu jätkub ja need, kes seda peavad, jäävad väljaspoole ohtu," ütles Zarif ühisel pressikonverentsil Teheranis visiidil viibiva Saksa välisministri Heiko Maasiga. "Ainus viis pingete leevendamiseks regioonis on lõpetada majandussõda," lisas ta

Zarif märkis, et Saksamaal ja Euroopa Liidul on neis pingutustes oluline roll.

USA president Donald Trump taganes eelmisel aastal 2015. aastal sõlmitud tuumaleppest ja taaskehtestas Iraani vastu sanktsioonid.

Maas kinnitas pressikonverentsil, et Saksamaa teeb kõik tagamaks, et pinged ei eskaleeru. "Süürias ja Jeemenis käib sõda, õnneks mitte siin," ütles Maas. "Tahame teha kõik, mis meie võimuses, et see Iraanis nii ka jääks," lisas ta.