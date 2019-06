Iraani riigitelevisioon näitas, kuidas Abet tervitas Teherani Mehrabadi lennujaamas Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif.

Abe külastab Iraani esimese Jaapani peaministrina 41-aastase vaheaja järel. Peaminister suundus kohe pärast Teherani saabumist kõnelustele Iraani presidendi Hassan Rouhaniga.

"On tähtis, et Iraan etendaks konstruktiivset rolli kestva rahu ja stabiilsuse rajamisel Lähis-Idas, kus praegu on pinged kasvamas. Mitmed asjatundjad on välja toonud, et konflikt võib alguse saada ka kogemata. Relvastatud konflikti tuleks vältida kõikide meetmetega," ütles Abe hiljem ühisel pressikonverentsil koos Rouhaniga.

"Pingete juured on majandussõjas, mida USA Iraani vastu peab. Kui see läbi saab, siis me oleme tunnistajaks väga positiivsetele muutustele regioonis ja kogu maailmas," kommenteeris teema Rouhani.

"Me ei algata konflikti regioonis isegi mitte USA vastu, kuid kui meie vastu algab sõda, siis me anname vaenlasele hävitava vastulöögi," jätkas president.

Teheran on Washingtoniga pinevas vastasseisus alates eelmise aasta maist, mil president Donald Trump otsustas lahkuda 2015. aasta tuumaleppest ning taaskehtestada Iraanile majandussanktsioonid.

Sanktsioonide tõttu pidi Jaapan lõpetama Iraani nafta ostmise.

"Murede tõttu Lähis-Idas süvenevate pingete pärast ja seoses rahvusvahelise kogukonna tähelepanuga probleemile soovib Jaapan anda oma parima piirkonna rahu ja stabiilsuse heaks," ütles Abe Tokyost teele asudes ajakirjanikele.

"Võttes aluseks Jaapani ja Iraani traditsiooniliselt sõbralikud suhted, tahaksin ma president Rouhani ja kõrgeima juhi Khameneiga pingete leevendamiseks siiralt arvamust vahetada," lisas ta.

Jaapani valitsusametnikud ütlesid, et Abe ei esita Teheranile nimekirja nõudmistest ega edasta sõnumit Washingtonilt. Ta etendab erapooletu vahendaja rolli.

Teisipäeval arutas Abe Iraani olukorda telefonitsi Trumpiga, ütles Jaapani valitsuse pressiesindaja.

Valitsusametnikud rõhutasid, et Abe ei ole Teheranis Iraani ja USA vahendajana, tema eesmärk on üksnes pingeid leevendada.

Abe kohtub Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khameneiga neljapäeval.

Iraani reformimeelsem ajakirjandus kujutas Abet kui "samuraid Teheranis" ning tundis huvi, kuidas "reageerib Teherani Jaapani algatusele tõsta oma rahvusvahelist positsiooni vahendajana kui Washingtoni liitlane ja Iraani sõber".

Äärmuskonservatiivne päevaleht Javan hoiatas, et valem "Iraan ja Jaapan miinus Ameerika" võib olla Abe jaoks võidukas, kuid "Jaapan kui Ameerika vahendaja Iraanis" ei lähe läbi, sest Iraan ei usalda Ühendriike.