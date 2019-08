Jeemeni mässuliste droonirünnak põhjustas tulekahju Saudi gaasijaamas

"Saudi Aramco reageerimismeeskond sai kontrolli alla piiratud ulatusega tulekahju täna hommikul Shaybah' gaasiveeldamistehases," ütles energiahiiu esindaja. "Keegi kannatada ei saanud ja Saudi Aramco naftategevuses ei olnud häireid."

Jeemeni huthimässulised on korduvalt korraldanud raketi- ja droonirünnakuid Saudi Araabia õhuväebaaside ja teiste rajatiste vastu, öeldes, et see on kättemaks saudide juhitavale õhusõjale Jeemenis.