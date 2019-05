Marti Kuusik: kavatsen laimajatele hakata nõudeid esitama

Kuusik tegi oma Facebooki lehel üleskutse, millega soovib, et inimesed saadaks talle kuvatõmmiseid teda laimavatest postitustest.

"Kui juhtute meediaruumis nt kommentaariumites jne nägema mõnda mind või minu pereliikmeid eriti solvavat, mainet kahjustavat vöi muidu ilmselgelt ebatõeseid väiteid esitavat avaldust, siis palun edastage vastav materjal kuvatõmmisena," seisis Kuusiku lehel.

Kuusik kinnitas ERR-ile, et kavatseb hakata esitama nõudeid. "Me elame õigusriigis, inimesed peavad aru saama, et ka internet on avalik ruum ja kedagi ei tohi solvata, mõnitada. Ei teda, ei tema pereliikmeid. Inimesed peavad kandma vastutust avalikus ruumis öeldud avalduste eest," lausus Kuusik.

"Kui inimese kohta üle Eesti on korraldatud pretsedenditu nõiajaht, siis on inimesel õigus ennast ja oma peret kaitsta," lisas ta.

Kuusik rõhutas, et nõudeid esitades ei ole tal vaja ka kohtusse minna. "Kui need, kes on esitanud alusetult oma väiteid, mis on solvavad, kergelt ümberlükatavad, ebatõesed, solvavad minu isikut, minu perekonda. Kui neile esitatakse nõue ja nad tasuvad selle ilma kohtuskäiguta, siis ei ole mingit kohtuskäiku ju vaja. Kohus on vajalik sellisel juhul, kui inimesed keelduvad selle eest maksmast," rääkis Kuusik.

ERR küsis, mis saab siis, kui nõude saanud inimesed ei nõustu nõuet rahuldama. "Eks minu esindajad seda otsustavad, mida on otstarbekas teha," vastas Kuusik.

Küsimusele, kas Kuusik Eesti Ekspressi vastu kavatseb kohtusse minna, vastas ta , et seda otsustavad samuti tema esindajad. "Kavatsen kõiki võimalusi kasutada, mida Eesti õigussüsteem mulle võimaldab," sõnas Kuusik.

Teisipäeval IT- ja väliskaubandusministri kohalt tagasiastunud Kuusik sattus skandaali, kui meedias ilmusid väited võimalikust perevägivallast Kuusiku poolt. Esmaspäeval alustas politsei Marti Kuusiku kohta esitatud koduvägivalla väidete uurimiseks kriminaalmenetlust.

Eelmisel nädalal selgus ka, et Kuusik jäi 4. märtsil politseile vahele kiiruse ületamise ja alkoholi tarvitamise jääknähtudega.