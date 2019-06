Taavi Aas rääkis veebisaates "Otse uudistemajast", et summa, mis Euroopa Liidust jäi saamata, oli 66 miljonit eurot. "Leiti, et see ei ole abikõlbulik ja see tuli asendada eelarve vahenditega," ütles Aas ja täpsustas, et see selgus riigi eelarvestrateegia arutelude käigus.

Rõivase kinnitusel ei ole aga Euroopa Liit vastavaid lubadusi mitte kunagi andnudki.

"Tegelikkuses pandi juba 2016. aasta kevadel riigi eelarvestrateegiasse selle lõigu raha Eesti riigieelarve Eesti maksutuludest rahastatavana 170 miljoni euro ulatuses eelarvesse. Ja siis Ratase esimese valitsuse ajal 2017. aastal tekkis idee, et rahastada seda Euroopa Liidust ja see võeti riigieelarve riigi kulude alt ära. Ja ilma Euroopa Liidust kooskõlastust saamata lihtsalt sisuliselt blufiti ja öeldi, et seda on võimalik teha Euroopa Liidu raha eest," rääkis Rõivas.

"Ja kui Euroopa Liidu käest seda küsiti, kas Tallinna-Tartu maantee on võimalik tõsta riigieelarve riigi rahade eest tehtavate kuludelt Euroopa Liidu projektiks, siis Euroopa Liidu vastus oli eitav. Praegune väide, nagu Euroopa Liit oleks selles kuidagi süüdi, on minu meelest täiesti kohatu," lisas Rõivas.

"Tegelikult läks Ratase esimene valitsus küllalt teadlikult blufile, et üldse seda oleks võimalik Euroopa Liidu rahade eest teha," ütles Rõivas veel.