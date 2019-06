Aas rääkis, et praegu ehitatakse kuni Võõbuni neljarajalist teed. Lõik, mis Euroopa Liidu struktuurifondide rahast ilma jäi oli Võõbu-Kose.

"Summa, mis Euroopa Liidust jäi saamata oli 66 miljonit eurot. Leiti, et see ei ole abikõlbulik ja see tuli asendada eelarve vahenditega," ütles Aas ja täpsustas, et see selgus riigi eelarvestrateegia arutelude käigus.

"Kui see edasiehitus läheb maksma 95 miljonit eurot, siis riigieelarve vahendeid leiti 66 miljonit eurot. 29 miljonit tuleb sinna siis struktuurivahendeid. Hästi oluline on see, et selle aasta lõpus ja järgmise aasta alguses saab selle hanke välja kuulutada ja selle teega saab edasi minna kuni Mäoni," selgitas Aas.

Aas märkis, et ettevalmistused edasiseks tee-ehituseks on juba käimas. "Kui praegu sõita Tallinna-Tartu maanteel, siis on näha, et Võõbust edasi juba metsa raadamine käib," märkis ta.

Mis Mäost edasi puutub, siis kõik need trassid, mis on lubatud neljarajaliseks teha, vajavad Aasa sõnul projekteerimist, kuhu on vaja leida raha. "See on suurusjärgus kuskil kolm miljonit eurot aastas, mis võimaldaks projekteerida," lausus majandusminister.

Reaalne ehitamise aeg järgmistele neljarajalistele lõikudele on Aasa kinnitusel aastal 2023 või 2024.