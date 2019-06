Paremäärmuslaste ja Euroopa Liidu vastaste poliitiliste jõudude enne Euroopa Parlamendi valimisi suureks puhutud mull läks valimistulemuste selgumisega lõhki. Selge on ka see, et Kremli sõprade klubi jääb ka uues Euroopa Parlamendi koosseisus tagasihoidlikuks, leiab Urmas Paet oma kommentaaris.