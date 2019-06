Kaljulaid on veendunud, et Eesti energiasõltumatuse teema peaks hoidma täiesti lahus Ida-Virumaa sotsiaalsetest küsimustest, sest korraga kahe probleemiga tegeledes head lahendust ei leia, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ühe õlitehase ehitamine, arvestades Euroopa kliimapoliitikat, põlevkivienergeetika pikaajalist probleemi ei lahenda ning selle asemel, et paremaid aegu oodata, võiks Eesti kliimapöörde energeetikas esimesena ära teha.

"Kui Eesti oleks ikkagi see riik, kes, kasutades meie partnerite abi Euroopas, toetudes sellele, et Euroopa kliimapoliitika ilmselgelt ei sobitu meie energiasüsteemiga, võtaks julguse kokku ja katsuks teha selle kliimapöörde esimesena, siis me ju teame - vaadates ka meie muid sektoreid, vaadates meie digipööret - , et esimesed võidavad ja tagumised maksavad. See on alati niimoodi olnud," rääkis president.

Kaljulaidi arvates ei tohiks pead liiva alla peites loota, et CO 2 kvoodi hind alaneb. Eestil on struktuursete reformide kogemus ja seda peaks välisabi kaasates rakendama.

"Kõige halvem variant on, et me ei muuda midagi, loodame, et minevik tuleb tagasi ja maksame hästi palju ressurssi vahepeal lihtsalt sellele, et hoida seda minevikku alles. Kõige tähtsam täna on see, et seda piirkonda ei jäetaks üksi ja ei jäetaks ka poolikute lubadustega ootama, et mis nüüd siis ikkagi saab. Plaan peab olema," ütles Kaljulaid.

Elektrijaamade ametiühing ootas presidendilt muud sõnumit ning peale kohtumist oldi pettunud.

"Tänane kohtumine presidendiga täiendavat positiivset meeleolu ei toonud. Võib öelda isegi vastupidi, meeleolu on halvenenud. See kõlas just nõnda, et tõmbame risti Eesti energeetikale ja hakkame tööd otsima," ütles Narva Energia ametiühingu esimees Andrei Zaitsev.

Tema sõnul on Ida-Virumaa palgad madalad ja pakutav töö energeetika taustaga inimestele ei sobi.