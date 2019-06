"Põlevkivi ökoloogiline jalajälg on küll saastav, kuid toetan põlevkivist õli tootmist," ütles Ratas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister."

Ta lisas, et põlevkivi poolrafineerimistehase rajamine võtaks aega viis kuni seitse aastat ning selle rajamisel peaks tegema riik erasektoriga koostööd. "Põlevkivist õli tootmine pole vale suund, aga peame keskkonnanõudeid järgima. Ma ei arva, et peaksime põlevkivi kaevandamise ära lõpetama," sõnas Ratas, lisades, et põlevkivitööstusest kaugenemine on siiski paratamatu.

President Kersti Kaljulaid ütles sel nädalal Auveres Eesti Energia juhtkonna ja energeetikute ametiühingutega kohtudes, et ühe õlitehase ehitamine, arvestades Euroopa kliimapoliitikat, põlevkivienergeetika pikaajalist probleemi ei lahenda ning selle asemel, et paremaid aegu oodata, võiks Eesti kliimapöörde energeetikas esimesena ära teha.

"Kui Eesti oleks ikkagi see riik, kes, kasutades meie partnerite abi Euroopas, toetudes sellele, et Euroopa kliimapoliitika ilmselgelt ei sobitu meie energiasüsteemiga, võtaks julguse kokku ja katsuks teha selle kliimapöörde esimesena, siis me ju teame - vaadates ka meie muid sektoreid, vaadates meie digipööret - , et esimesed võidavad ja tagumised maksavad. See on alati niimoodi olnud," rääkis president.