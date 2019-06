Äripäeva teatel esitas prokuratuur taotluse kokkuleppemenetluseks juba 23. mail, selle rakendamiseks on aga nõutav samuti kohtu all oleva ning riigikogus saadikupuutumatusest ilma jäetud keskerakondlase Kalev Kallo nõusolek.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles teisipäeva hommikul ERR-ile, et praegu kokkulepitud trahvi suuruseks on 25 000 eurot, aga selle peab veel kinnitama kohus. "Keskerakond otsustas kokkuleppele minna, kuna soovib sellest olukorrast, mis on kujunenud, välja tulla."

Ta märkis, et Keskerakond ei tahtnud trahvi suurust enne kokkuleppe sõlmimist välja öelda, ent kui ajakirjanduses on summa nimetatud, siis ta kinnitab seda.

Kokkuleppele on heakskiidu andnud ka Keskerakonna juhatus ning seda toetas Korbi sõnul ka Kalev Kallo. "Otsus oli konsensuslik otsus ning arvestati ka Kalev Kallo arvamust ning sellesse suhtuti lugupidavalt," märkis Korb.

Küsimusele, et kes tekkinud olukorra eest vastutab, ütles Korb. "Need, kes selle teo toime panid, aga praegu neist keegi erakonna juhtorganites ei ole."

Prokuratuuriga kokkuleppele minekut põhjendas Korb sellega, et kohtuprotsess osutus Keskerakonna jaoks pikaks ja kurnavaks. "Teeme seda sellepärast, et asjale punkt panna," ütles Korb, lisades, et see ei tähenda, et Keskerakond end süüdi tunnistaks.

Korbi sõnul võib Keskerakond kunagi arutada ka endise esimehe Edgar Savisaare väljaheitmist, aga siis, kui kohtuprotsess on lõppenud ja kohus oma otsuse teinud.

"Praegu keegi ei tea, mis tegelikult juhtus ja tekkis kummaline olukord, et erakonna endine esimees on protsessist väljas. Situatsioon pöördus pea peale. Nüüd on keeruline määrata, kes ja mida tegi. Loomulikult oleks hea, kui kohus annab toimunule oma hinnangu ja kohtuprotsess käib edasi," rääkis Korb.