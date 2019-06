Läti peaminister Krišjanis Karinš süüdistas esmaspäeval Eestit kahe riigi aktsiisisõja tekitamises ja teatas, et Eesti rikub aktsiisi langetades mõlema poole kokkulepet.

Ragnar Kond rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et paljud kehitasid selle peale nõutult õlgu, sest teadaolevalt ühtki sellist dokumenti ei ole ja pigem on kogu aeg räägitud sellest, et aktsiisipoliitika on iga riigi enda siseasi.

"Täna täpsustati peaministribüroost, et tõepoolest, ühtki kirjalikku dokumenti ei ole, kuid olevat poliitikute - kahe riigi poliitikute - omavaheline suuline kokkulepe. Milline see täpselt on ja kes kokku leppis, see ei ole praeguseks selgunud," lisas ajakirjanik.

Kond kinnitas, et kuna president Kersti Kaljulaid kuulutas seadusemuudatuse välja ja 1. juulist alkoholiaktsiis langeb, siis lätlased on valmis sellele vastama.

"Kuidas, ei ole veel päris selge. Rahandusministeeriumist öeldi, et asi on uuringute ja analüüside tasemel ja otsus ei pruugi nii kiiresti tulla, sest ülehomme peab seim oma viimase istungi enne suvepuhkust," rääkis Kond.

"Aga tõepoolest, lätlased on hakanud selle piirikaubanduse ja aktsiiside teemaga tõsisemalt tegelema ja seda näitavad ka viimase uuringu tulemused, et need summad Läti jaoks ei olegi nii väikesed," lisas ta.

Kondi sõnul häirib lätlasi Eesti aktsiisilangetusega kaasas käiv toon.

"Tervikuna muidugi häirib lätlasi kui mitte just Läti-vastane, siis niisugune solvav toon, mis nende seadusemuudatustega kaasneb, justkui olekski need Eestis vastu võetud selleks, et teha midagi Läti poliitika või Läti aktsiisisuhtumise vastast. Nii et see on see, mis praegu lätlasi kõige rohkem häirib - see suhtumine ja see, et enne ei lepitud asjades kokku," selgitas Kond.