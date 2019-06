Helme: Lätiga mingit aktsiisikokkulepet ei ole

Siseminister peaministri ülesannetes Mart Helme (EKRE) ütles valitsuse pressikonverentsil, et mingit aktsiisikokkulepet Eesti ja Läti vahel sõlmitud ei ole. Helme lisas, et Eesti täiendavaid aktsiisilangetusi ei plaani.

Esmaspäeval ütles Läti peaminister Arturs Krišjanis Karinš, et mõne aasta eest sõlmisid riigid kokkuleppe, et Läti tõstab aktsiisi, et läheneda Eesti tasemele. Läti lubas toona teha seda aeglaselt, et vältida alkoholi salakaubandust. Karinš märkis, et Eesti rikkus Lätiga sõlmitud alkoholiaktsiisi kokkulepet ja alustas sõda ning seetõttu ei jää Lätil üle muud, kuid vastata omapoolse alkoholiaktsiisi alandusega.

"Mingisuguseid siduvaid, fikseeritud, allkirjastatud kokkuleppeid ei ole. See, mida ütles Läti pool, oli, et on olnud sel teemal juttu Balti assamblees. See tähendab seda, et parlamendiliikmetest suveräänid on sel teemal mõtteid vahetanud. Need ei ole siduvad kokkulepped, mis oleks kellegi poolt allkirjastatud," lausus Helme.

Helme nimetas Läti peaministri avaldusi Läti sisepoliitikasse suunatud propagandaks. Helme kinnitas, et Eesti valitsusel uusi aktsiisi langetamisi hetkel plaanis ei ole.

Ta märkis, et see analüüs, mis sai Eesti valitsuse aktsiisi langetuste aluseks, jääb paika. "Alkoholi hinnad sisuliselt võrdsustuvad, piirikaubandusel kaob mõte," lausus Helme.

Tänu alkoholiaktsiisi tõusule Soomes saab Eesti Helme sõnul tagasi Soome alkoturistid.

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) lisas omaltpoolt, et Läti peaminister saab palka selle eest, et ta tegeleb Läti riigi maksupoliitiliste huvide kaitsmisega ja Eesti valitsus saab palja selle eest, et ta tegeleb Eesti konkurentsivõime küsimustega, mis puudutavad ka maksupoliitikat.

"Küsida, kas Eesti ja Läti on sõlminud mingisuguse diili, et toimuks suur ja vohav piirikaubandus Eesti kahjuks, siis vastus on eitav. Mina niisugusest salaleppest ei ole teadlik," rääkis Reinsalu.

Sotsiaalminister Tanel Kiik, kes jäi valitsuses alkoholiaktsiisi langetamises eriarvamusele, märkis, et peab Läti otsust Eesti eeskujul alkoholiaktsiisi langetada kummaliseks.

"Kindlasti Läti on oma otsustes vaba, aga loodan ,et ka nemad vaatavad mitte ainult piirikaubandust, aktsiisi laekumist, vaid mõtlevad ka rahvatervisele. Igasugune aktsiisi langetus peab olema väga läbi mõeldud ja põhjendatud. Toimida niimoodi, et üks riik langetab, ma lähen järgi. See suund tundub mulle pentsik," lausus Kiik.