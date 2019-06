Peaministri sõnul väldiks see "asjatuid sõdu" Eesti, Läti ja Leedu vahel ja teeks alkoaktsiisist vahendi rahva tervise parandamiseks.

Küsimusele kas aktsiisimäärade ühtlustamine Baltimaades on realistlik eesmärk vastas Karinš, et "me jõuame selleni".

Ta märkis, et Eesti otsus alkoholiaktsiisi langetada tegi Lätil keerulisemaks järgmise aasta eelarve koostamise, sest selline samm viib eelarvelaekumiste vähenemiseni. "See on mis see on ja me tegeleme sellega," ütles Karinš.

Karinš arutas alkoholaktsiisi küsimust Eesti peaministri Jüri Ratasega ja nad nõustusid, et Balti riigid peaksid küsimust ühiselt arutama.

Eelmiste aktsiisimäärade tõttu kujunes Karinši sõnul välja terve ärisektor ja Eesti praegune otsus aktsiisi 25 protsenti langetada tähendab, et Läti riigieelarve saab kuni 100 miljoni eurose hoobi, peamiselt käibemaksu arvelt.

Ettevõtted peavad muutustega igal juhul harjuma, kuid parem oleks, kui need on järkjärgulised, ütles Karinš. Ta väljendas lootust, et riigid suudavad jõuda ühise lahenduseni, mis ei vii kaotusteni tööturul ja riigieelarves.