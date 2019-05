Trump: tagandamine on räpane sõna, eriprokurör Mueller on kallutatud

Valge Maja juures enne Colorado osariiki minemist ajakirjanikega rääkinud Trump ärritus silmnähtavalt, kui reporterid küsisid temalt kommentaari seoses eriprokurör Muelleri kolmapäeval aset leidnud pressibriifinguga, vahendasid Reuters, BBC, Hill ja Vox.

Nn Venemaa-juurdlust juhtinud Mueller rõhutas kolmapäeval, et tema meeskonna poolt koostatud raport ei võta seisukohta, kas Trump takistas õigusemõistmist või mitte. Ehk eriprokuröri sõnul ei mõista raport Trumpi süüdi ega ka õigeks. Mueller toonitas, et kui raport oleks Trumpi selles küsimuses õigeks mõistnud, oleks seda raportis ka öeldud. Samuti märkis Mueller, et lähtudes justiitsministeeriumi reeglitest polnud ametis oleva presidendi vastu süüdistuse esitamine eriprokuröri valikute hulgas.

Trump ja Valge Maja on varem korduvalt väitnud, justkui mõistaks raport presidendi ka õigusemõistmise takistamises täiesti õigeks.

Esindajatekoja demokraadist spiiker Nancy Pelosi, kes ise küll Trumpi ametist tagandamise protsessi algatamist ei toeta, on samal ajal aga mõnede parteikaaslaste üha suurema surve all. Seetõttu teataski ta pärast Muelleri haruldast, sisuliselt esimest sellist pressikonverentsi, et ametist tagandamise küsimuses on veel kõik variandid kaalumisel.

Kui ajakirjanikud nüüd Trumpilt selle kohta küsisid, andis viimane mõista, et pole asjade sellist arengut kuidagi ära teeninud. "See ( ametist tagandamine ehk impeachment - Toim] on must, räpane, vastik sõna. See on tohutu presidendi tagakiusamine."

"Ei olnud mingit kuritegu. Polnud mingit õiguserikkumist," lausus ta.

"Ei, Venemaa ei aidanud mul presidendiks saada," sõnas Trump ja lisas, et tal polnud valimiste võitmiseks mingit abi vaja. Samas oli Trump varem edastanud Twitteris lause: "Mul ei olnud midagi pistmist sellega, et Venemaa aitas mind valida."

Muellerit nimetas Trump Valge Maja juures rääkides huvide konflikti omavaks isikuks ja väitis, et Mueller on Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endise ja Trumpi poolt vallandatud direktori James Comey hea sõbraga. "Ma arvan, et Mueller on tõeline "Never Trumper"," sõnas Trump. ("Never Trumperiteks" on USA meedias kutsutud neid Vabariikliku Partei liikmeid, kes on olnud Trumpi vastu või tema suhtes kriitilised. Nii Mueller kui ka Comey on mõlemad olnud Vabariikliku Partei liikmes ning mõlemad on olnud ka FBI juhiks - Toim.)

Lisaks väitis Trump ja tegi seda hiljem ka Twitteris, et Mueller olevat tahtnud ise uuesti FBI direktoriks saada, kuid valiti ainult eriprokuröriks. Muelleri meeskond aga olevat Trumpi arvates "ühed kõige hullemad inimesed maailmas".

Robert Mueller came to the Oval Office (along with other potential candidates) seeking to be named the Director of the FBI. He had already been in that position for 12 years, I told him NO. The next day he was named Special Counsel - A total Conflict of Interest. NICE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

Eriprokurör Robert Muelleri uurimine, mis puudutas Venemaa sekkumist 2016. aasta USA presidendivalimistesse, ei leidnud raporti kohaselt, et mõni USA ametiisik või Donald Trumpi valimiskampaania liige oleks teadlikult sooritanud kokkumängu Venemaaga. Mis puudutab aga samuti teemaks olnud õigusemõistmise takistamise kahtlust siis Muelleri raport "ei järelda, et president oleks sooritanud kuriteo, kuid see ei mõista teda ka õigeks".

Mueller uuris Venemaa sekkumist Ühendriikide presidendivalimistesse, Trumpi kampaaniameeskonna võimalikku kokkumängu Vene valitsusega ning seda, kas Trump takistas Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) eelmist direktorit James Comeyt vallandades õigusemõistmist. Eriprokuröri ametisse nimetamine järgnes Trumpi otsusele Comey vallandada.

Muelleri prokuröride ja uurijate meeskonnalt on seni süüdistuse saanud kuus Trumpi kaastöötajat ja tippnõunikku. Mueller ei soovita oma Venemaa-juurdluse raames süüdistuse saanute ringi laiendamist neilt 34-lt, kellele ta on praeguseks juba süüdistuse esitanud.

Trumpi kaastöötajate vastu esitatud süüdistused on puudutanud teisi kuritegusid, näiteks ilmsiks tulnud finantskuritegusid või võimuesindajatele valeütluste andmist. Lisaks on süüdistatute hulgas hulk Venemaa kodanikke, kes Washingtoni kinnitusel sekkumisoperatsioonis osalesid.