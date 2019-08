Nii vastas Eesti üks põnevamaid ja mõnikord ka isepäisemaid diplomaate lahkumisintervjuus küsimusele, kas meie ümber on nüüd nii, nagu Iiri vastuoluliste vaadetega luuletaja William Butler Yeats (1865-1939) kirjutas: "Head kaotanud on meelekindluse, / Kuid halvad on täis tegutsemisiha."?

Maasikas tõusis tähelepanu keskmesse juuli lõpus, kui küsis Twitteri postitutes avalikult peaminister Jüri Rataselt ja välisminister Urmas Reinsalult, kas Eesti välispoliitika on muutunud. Tema tviidi ajendiks sai populistliku valitsuserakonna EKRE esimehe, siseministri Mart Helme tervituskiri Briti peaministriks tõusnud Boris Johnsonile, milles Helme lubas jagada EL-ist lahkuda soovivatele brittidele Balti riikide NSV Liidust lahkumise kogemust. EL-i ja NSV Liidu võrdsustamine ajaski diplomaat Maasikal kopsu üle maksa.

"Faktivead tuleb alati ära õiendada. Ka sisepoliitilises debatis," rõhutab Matti Maasikas intervjuus ERR-ile.

Maasika sõnul peavad Euroopa Liidu kaitseks pidama "kõik vastutustundlikud peavoolu poliitikud" debatte, peavad rääkima nii tavaliste inimeste kui ka oponentidega.

"Sellest on lähiajaloost suurepärane näide – [Briti endine peaminister] Tony Blair, üks meie aja võimsamaid riigijuhte. Ta võitis kolmed valimised, viimased 2005, kui inimestele sügavalt ebapopulaarne Iraagi sõda oli juba kaks aastat käinud. Tony Blair sõitis ringi ja rääkis kõigile kaaskodanikele, kui oluliseks tema seda peab ja miks see on tema meelest õige asi," toob Maasikas näite, kuidas poliitik võtab vastutuse, mis talle kuulub.

Lisaks Maasikas tunnistab: "Kindlasti on kõik parlamenti valitud erakonnad demokraatlikus mõttes parketikõlbulikud. Neil on valijate toetus. Praeguse olukorra on väga hästi lahti kirjeldanud seesama Mart Helme, kui ta ütles kevadel: parlamendis on 70 liberaali, aga näete, meie (EKRE, toim) teeme valitsuse. Ka siin võiks küsida – miks?

Milline see vastus oleks?

"Nendele küsimustele mina ei vasta," pareerib Maasikas.

ERR-i uudisteportaal avaldab intervjuu Matti Maasikaga pühapäeva, 1. septembri hommikul.