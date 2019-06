Eesti põlevkiviõlis on liiga palju väävlit ja kõrge väävlisisaldus muudab õli aina karmistuvate keskkonnatingimuste kontekstis konkurentsivõimetuks isegi selle praegusel peamisel kasutusalal ehk laevakütusena. Teisalt - õli eelrafineerides ehk vesinikuga töödeldes, saaks väävlisisalduse sedavõrd alla, et laevakütuste kõrvale tekiks sellele suurem turg, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Enegia juhi Hando Sutteri sõnul kergitaks see tuntavalt põlevkiviõli ekspordimahtu.

"Kui me võtame mahuks 1,6 miljonit tonni, et me suudame siis vedelkütuseid müüa kõrgema hinnaga ja see peaks suurendama eksporti 200 miljonit eurot aastas," ütles Eesti Energia juht Hando Sutter.

Eesti Energia kõrval on umbes 600 miljoni suuruse investeeringuvajadusega projekti planeerimisse kaasatud ka õlitootja VKG ja Kiviõli Keemiatööstus.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa (KE) sõnul jõudis valitsus neljapäeval seisukohale, et projekti tuleb ka riiklikult toetada.

"Kuidas panustada, siin on kaks võimalust - kas läbi CO2 kvootide või siis aktsiakapitali sissemaksmise kaudu. Need mõlemad võimalused on täna veel olemas või on täna laual, aga pigem oli jutt siis sellisest põhimõttelisest suunast," selgitas Aas.

"See, mis eile valitsuskabinetis otsustati, on oluline samm, et sellele tekiks siis ka Euroopa poolt kaasrahastus - valitsus andis sellele sisuliselt rohelise tule. Kindlasti on Eesti õlitootjad seal taga, sellepärast, et neile on see projekt oluline ja tegelikult on sedalaadi projekt selline infraprojekt, millele võiks tekkida ka kolmandaid investoreid," märkis omakorda Eesti Energia juht Sutter.

Minister Aas lisas, et investeeringute ja tehase rajamise põhiraskus on ettevõtjatel, kuid riigi huvis projekti toetada on olulisel kohal soov säilitada Ida-Virumaal töökohti. Tehas ise annaks 100 uut töökohta, kuid annaks jätkuva rakenduse ka kaevuritele, kellele põlevkivist elektritootmise vähendamisel muidu tööd ei jaguks. Lisaks saaks tehase ehitusel tööd tuhatkond inimest.



"Ida-Virumaale kindlasti on vaja leida uusi väljundeid, nendele töökohtadele, mis seal on ja kindlasti suurema väärtusega toodang seda võimaldaks ja kindlasti oleks see väga tugev panus meie ekspordile," rõhutas Aas.

Eesti Energia juht Sutter ütleb, et nemad on ette valmistamas tehase projekteerimishanget.