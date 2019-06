Föderaalreserv jättis küll baasintressimäära vahemikku 2,25-2,5 protsenti, kuid märkis, et majanduse väljavaadet puudutav ebakindlus on suurenenud ja kavas astuda majanduskasvu hoidmiseks sobivaid samme. Võimalik, et intressimäära langetamine leiab aset juba järgmisel kuul, vahendas Reuters.

Mizuho panga ekspert Peter Chatwell nentis, et äsjane USA keskpanga rahapoliitikat kujundava poliitikakomitee istung näitab, et rahvusvaheline valuutasõda on kerkimas keskseks stsenaariumiks. "Euroopa Keskpanga vastus saab olema agressiivne ning teised keskpangad, mis on stardiks valmistumas, peavad samuti esile astuma," lausus ta.

USA föderaalreservi pikaaegsete võlakirjade tulumäär langes samuti viimaste aastate madalamatele tasemetele, kusjuures 10-aastased võlakirjad kukkusid alla kahe protsendi esimest korda pärast 2016. aasta novembrit.

Eurotsooni valitsuste võlakirjad käitusid sarnaselt, näiteks Saksamaa 10-aastaste võlakirjade kukkus kuus baaspunkti miinus 0,316 protsendini.

Rekordiliselt madalale (0,36%) langes näiteks Hispaania 10-aastaste võlakirjade tulumäär, kõige suurem kukkumine - 8-9 baaspunkti - oli aga Itaalias. Itaaliat peetaksegi keskpanga stiimulipaketi kõige suuremaks kasusaajaks.

Föderaalreservi teade oli omakorda jätkuks Euroopa Keskpanga presidendi Mario Draghi teisipäevasele sõnavõtule, kus ta andis mõista, et tulekul võivad olla nii intresside langetamine kui ka võlakirjaostuprogrammi taastamine.

Viimaselt ajal on intresse langetanud ka näiteks Austraalia, Uus-Meremaa, India ja Venemaa keskpangad.