Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo sõnas, et Elroni otsus jalgrattaga rongiga reisimise piiramiseks võeti vastu tulenevalt rongireisijate arvu kasvust, reisijate enda pöördumistest ning ka selleks, et rongi mahuksid mugavamini need reisijad, kel on vaja reisida ratastooli või lapsevankriga.

"Saame järjest enam klientidelt tagasisidet, et rattaid on rongis liiga palju ja need takistavad liikumist. Nii on meie poole pöördunud lapsevankritega emad, kel on keeruline endale rongis kohta leida, ratastooliga reisijad, samuti paljud teised sõitjad, kes rattarohkuse tõttu ei pääse näiteks WC-sse või on määrinud oma riided," sõnas Kongo.

Sarnaselt Paldiski liinil kehtivate piirangutega otsustas Elron keelata suveperioodil Tartu, Narva ja Viljandi liinidel kõige suurema nõudlusega reisidel reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti jalgrataste rongiga transportimise.

"Jalgrattakohad on rongides küll olemas, kuid sama ruum on mõeldud ka teistele reisijatele. Kui sõitjaid on väga palju, siis kõik lihtsalt rongi ei mahu. Jalgratas võtab mitme inimese ruumi, samas ei ole ratta rongi võtmise puhul enamasti tegemist hädavajadusega. Teiste reisijate arvelt rattakohti juurde teha me ei saa," ütles Kongo.

Ta tunnistas, et otsus toob kaasa ratturite meelehärmi. Samas saavad ratturid jätkuvalt rongiga reisida, kuid selleks tuleb kasutada väiksema täituvusega ronge. Kõikidel reisidel, kus rattaga sisenemine on keelatud, lisandub Elroni veebis sõiduplaaniotsingusse konkreetse reisi juurde vastav info - vastavalt siis rohelise või punase jalgrattaratta märkega (vt allpool näidet Tallinn-Viljandi reedeste rongide väljumiste kohta).