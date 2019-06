"See optsioon puudutab seda, kas ja millal ja kuidas tuleb raudtee Haapsallu. Seetõttu on need ka optsiooniga, aga võimalus raudteelõigu katmiseks veeremiga on antud," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas valitsuse pressikonverentsil.

"Me kõik teame, et meie rongid on väga-väga ülekoormatud ja sellele probleemile pole muud lahendust kui täiendava veeremi soetamine," lisas Aas.

Aas on varasemalt öelnud, et uued hübriidrongid võidakse soetada süsinikdioksiidi (CO2) kvoodi müügist saadava rahaga.

Uute hübriidrongidega lisatakse väljumisi Tartu, Narva ja Viljandi suundadele.

Uute rongide soetusmaksumus selgub hanke käigus.

Riik plaanib soetada nii diiselmootoriga kui elektri kontaktvõrku ühendatavad hübriidrongid, mille energia- ja hoolduskulud on diiselrongidest madalamad. Elroni juhatuse esimehe Merike Saksi sõnul võiksid uued rongid kõige varasemalt liinile jõuda kahe kuni kolme aasta pärast.

Eestis on rongiga reisijate arv viimase viie aastaga kasvanud enam kui kolmandiku võrra. Reisijate nõudluse kasvuga on suuremate linnade vaheline rongiliiklus enam kui kahekordistunud.